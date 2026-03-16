皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）は、単勝８番人気のアウダーシアがゴール前差し切ってレースレコードで重賞初制覇。共同通信杯を制したリアライズシリウス、ＴＲでは１４日アネモネＳ勝利のディアダイヤモンドに続き、津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝と、手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝の黄金コンビでクラシック切符をつかんだ。

今年のクラシックは、一言で表現するなら「大混戦」だ。昨年はクロワデュノールが皐月賞（２着）、日本ダービー（１着）ともに断然の１番人気に支持されたが、今年は皐月賞の勝ち馬どころか、どの馬が１番人気になるのかを予想する段階から難しい。

２歳王者のカヴァレリッツォは、過去１０年間で一頭も勝ち馬が出ていない朝日杯ＦＳからの直行を予定。ホープフルＳの覇者ロブチェンは共同通信杯で初黒星（３着）を喫した。そのレースの覇者リアライズシリウスが現段階では唯一の重賞２勝馬だが、初の２０００メートルへの適性は未知数だ。

他には報知杯弥生賞ディープインパクト記念のバステール、きさらぎ賞のゾロアストロなど重賞ウィナーも虎視たんたんといったところ。まだトライアルの若葉Ｓを残してはいるが、今年の皐月賞は最後まで頭を悩ませそうだ。（東京本紙予想担当・西山 智昭）