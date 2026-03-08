中山競馬場で大記録達成8日に行われた中央競馬で、58歳・横山典弘騎手が大記録を達成した。中山9R・湾岸S（芝2500メートル）で勝利を挙げて、武豊に続いて史上2人目のJRA通算3000勝（障害1勝）に到達。場内は歓声に包まれた。2月23日に58歳になった熟練の名手が、史上2人目の大台に到達した。湾岸Sでマイユニバース（牡4、武幸）に騎乗。直線入口で先頭に立つと、力強くゴールを駆け抜けた。1月31日の東京8Rを鮮やかな差し