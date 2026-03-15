天使のように可愛かった子猫の4年後の姿が絶賛されています。再生回数34万回を突破したそのビフォーアフターの光景には、「可愛いところはそのまま♡」「美猫さんに育ちましたね」と絶賛の声が続々と寄せられることに。子猫の頃と、大きくなった猫ちゃんそれぞれの魅力にキュンとしてしまいます。

【動画：パッチリお目目でカメラを見つめる三毛子猫→『4年後』…尊すぎる『ビフォーアフター』】

天使のように愛らしい子猫だったすずちゃん

投稿を見た人から「まるで天使のような愛らしさ」と絶賛されているのは、Instagramアカウント『ねこの金太と蒼太とすず』に登場する三毛猫のすずちゃんのビフォーアフターの光景。

その日、すずちゃんの飼い主さんはすずちゃんが子猫だった時の姿と、成長した現在の姿をInstagramに投稿することに。まず始めに登場したのは、すずちゃんが子猫だった時の姿でした。

あどけない瞳でカメラをジッと見つめる生後数ヶ月のすずちゃん。

その純粋無垢な瞳を見つめていたら、こちらまで視線を外せなくなってしまいます。カメラを見つめるすずちゃんは、いったいどんなことを考えていたのでしょうか？

4年後のすずちゃんは…

そんな天使のような愛らしさだったすずちゃんも、4年経つと立派な成猫へと成長！

手のひらで包めそうなほど小さくてふわふわだったすずちゃんの体は、スラリとした美しい姿に。3色の毛色も、子猫の頃よりもはっきりと出てきて個性に溢れています。

そんな美しい猫ちゃんに育ったすずちゃんですが、カメラを見つめる純粋でまん丸なお目々は昔と変わりません。

チャームポイントの大きい耳や、まん丸のお顔も子猫の時のまま。大人になっても、子猫の時と変わらないその愛らしい姿はいつまでも見ていたくなってしまいます。

魅力いっぱいの小悪魔ガールに成長中♪

たくさんの人から「まるで天使のようだ」と絶賛されているすずちゃん。しかし、飼い主さんにとってすずちゃんは『小悪魔』に見えることもあるのだとか。

静かにそばに寄り添ってくれることもあれば、おもちゃで元気に遊ぶ姿を見せてくれたり。可愛い表情の時もあれば、勇ましいハンターのお顔を見せてくれることもあります。

そんなさまざまな魅力を見せてくれるすずちゃんに、飼い主さんは翻弄されっぱなし。天使のような姿とたくさんの魅力で、飼い主さんをどんどん虜にしてしまう小悪魔なすずちゃんなのでした。

すずちゃんのビフォーアフターの光景には、「優勝級の可愛さ！」「天使のような姿から美人猫さんに成長しましたね」「赤ちゃんみたいな可愛さは変わらないですね」と、絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『ねこの金太と蒼太とすず』には、そんなすずちゃんと家族猫ちゃんたちのたくさんの魅力が綴られていますよ。

すずちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねこの金太と蒼太とすず」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。