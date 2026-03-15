◆カーリング 世界選手権（１４日、カナダ・カルガリー）

女子が開幕し、日本代表ロコ・ソラーレがスイスに６―３で快勝し白星発進した。

第２エンド（Ｅ）に１点、第３、５Ｅに１点スチールし３―０のリードで前半を折り返した。第７Ｅに２点追加するなど終始日本が優勢で試合が展開され、第９Ｅ。スチールのピンチも、スキップ・藤沢五月が華麗に相手ストーンをはじく高難度ショットを決めて１点獲得。流れを渡さず６―３で勝ちきった。

３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集。サードの吉田知那美は「助っ人ではなく戦力。私たちが常識だと思ったことを風のようにぶち破ってくれる」と活躍に期待。

小穴も「日本チームの中で一番タフさがあるのはロコ・ソラーレだと思う。そこを勉強させてもらいたい。できることは１００％、１１０％尽くしたい」と藤沢からの誘いを二つ返事で了承した。小穴の出場について、藤沢は「秘密です。乞うご期待！」と笑顔で話していた。

予選は出場１３チームが総当たり戦を行い、上位６チームが決勝トーナメント進出となる。