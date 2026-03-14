

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』キービジュアル（C）創通・サンライズ

「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開後PV」が14日、ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」で公開された。

【動画】『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開後PV

2021年6月に第1章が劇場公開し、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』。シリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は前作の興行収入を塗り替え、公開中。

このたび、ハサウェイが抱える過去のトラウマと、マフティーのリーダーとしての想いに葛藤する内面へフォーカスを当てた、「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開後PV」をガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」で公開した。

また、『キルケーの魔女』の物語をより深く味わえる特別企画として、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイキルケーの魔女 × 逆襲のシャア』 同時上映〜U.C.0093-0105〜 が本日より3日間限定で開催中。

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』で描かれた少年時代の過ち--

マフティーのリーダーとして生きることを決意し、地球連邦政府への反旗を翻すハサウェイ。しかし、レーン・エイムとの戦闘の最中、彼の乗るモビルスーツのシルエットをきっかけに、ハサウェイの脳裏には少年時代のトラウマが鮮烈に蘇る。

過去に犯した過ちへのうしろめたさを抱えながら、マフティーとしての自分と、ハサウェイ・ノアとしての自分。そのどちらも捨てきれず、複雑な感情の狭間で揺れ動く、そんな彼の内面にフォーカスした映像を、ガンダム公式YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」で公開した。

動乱の宇宙世紀を生き、世の理に立ち向かいながらも、混沌とした闇の感情に蝕まれていくハサウェイ。ギギ・アンダルシアとの出会いの中で、彼はどのような選択を選ぶのか――。