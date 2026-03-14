人気アニメ「鬼滅の刃」の竈門禰豆子（かまど・ねずこ）役などで知られる声優の鬼頭明里さんが2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。

「こんなにラブリーな雰囲気で撮影して楽しかったです」

鬼頭さんは「FCのビジュアル諸々用に撮影したときの！」といい、ピンク色のアイテムで飾られた部屋の中で、ワンピース姿で座るポーズのショットを含む13枚を投稿した。

「久しぶりにこんなにラブリーな雰囲気で撮影して楽しかったです」とつづり、「セットや小物も可愛いものに囲まれて幸せ空間でした」としめくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、淡いピンクの柄のキャミソールワンピースに、シースルーのふんわりしたブラウスを着用。ワンピースはロングで、ブラウスは襟がリボンタイになっている。1枚目では、ピンクの布に座って足を伸ばしたポーズを見せた。4枚目では、ピンクの風船を手に笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「ピンクめちゃくちゃ似合う」「可愛い過ぎる」「天使みたい」「可愛いがいっぱい」「姫さまみたい」「キュートです！」といったコメントが寄せられていた。