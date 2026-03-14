ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でもドジャースの大谷翔平（31）は絶好調だ。登板の可能性については本人が明確に否定し、二刀流ではないものの、打者として侍ジャパンを牽引している。

【写真を見る】真美子さんの兄・真一さん、大谷選手がファミリーで帰国した際にベビーカーを持ち上げる姿、真美子さんが待つ部屋をノックする大谷選手の様子

次なる対戦相手、ベネズエラ代表の打撃コーチを務めるミゲル・カブレラ氏は、「大谷は4打席連続で敬遠だ」と冗談めかしてコメントしており、大谷に対する他チームの警戒度の高さがうかがえる。

大谷と共に、妻の真美子さん（29）と0歳の娘も日本に滞在。真美子さんにとっては、結婚・出産後初めての帰国だ。久々に故郷の土を踏み、家族水入らずの時間を過ごしていたようだ。球界関係者の証言。

「2月下旬、大谷はプライベートジェットで羽田空港に降り立った。名古屋に直接向かわなかったのは、家族を東京の拠点であるマンションに送り届けるためでした。空港到着時に赤ちゃんが乗ったベビーカーを片手で軽々と持ち上げる姿も目撃されています。

真美子さんは両親・祖父母を自宅マンションに招いて孫との"顔合わせ"を行なったようです」

真美子さんがバスケットボール選手として現役だった頃、ベースボール・マガジン社から発売されたトレーディングカードのプロフィール欄には「尊敬する人：兄」と記されていた。真美子さんの兄とは、ラグビーの田中真一選手（31）。真一さんもWBCの試合を観戦したようだ。

前出の球団関係者が続ける。

「真美子さんの結婚後、真一さんは渡米し、妹夫婦に会いに行きました。しかし2025年5月にそれまで所属していたリコーブラックラムズ東京を退団し、同年7月に九州電力キューデンヴォルテクスに入団。九州在住となったことで、真美子さんとまた会う日は少し先になると予想されていましたが、このWBCのタイミングで対面できた可能性は高い」

真美子さんとの再会は少し先のことだと予想されていたのには、真一さん側の"家庭の事情"も関係している。

「真一さんのご家庭は、昨年2月頃にお子さんが生まれたばかりでした。それもあって兄妹で気軽に会いづらい状況になっていましたが、真一さんは今回、WBC観戦のためにご家族で上京したようです。

真一さんは、真美子さんも含めたLINEグループでやりとりし、『話しやすい人だ』と大谷に好印象を持っているといいます。お互い同い年で、子供もほぼ同時期に生まれ、義理の兄と弟というだけではなく、"パパ友"のような関係でも親しく付き合っていくことになりそうです」

義兄との付き合いも活発化し、ますますにぎやかになる大谷ファミリーだった。