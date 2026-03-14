内田有紀、『博士ちゃん』で“指揮”に挑戦！ヒューマンビートボックスにも挑む

本日3月14日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、“ニュース解説の達人”池上彰、“世界的ヴァイオリニスト”葉加瀬太郎という2人のプロフェッショナルが教えてくれる、豪華2本立て3時間スペシャルが放送される。

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葉加瀬太郎とスペシャルゲスト・内田有紀を迎えて送る前半は、「博士ちゃんVS葉加瀬太郎で世界に誇る日本の音楽を解説スペシャル」。

令和の今、日本の音楽が世界で“大バズリ”しているが、今から数十年前、もっと言語や文化の違いが大きかった時代にも、さまざまなレジェンドアーティストが世界を舞台に活躍していた。彼らはなぜ世界でヒットを飛ばすことができたのか――そんな博士ちゃんたちからの疑問に葉加瀬がこたえていく。

今回は、キャラクターのイラストで顔を隠す謎の博士ちゃんが登場。

彼女は、“厚揚げろが。”という名前で活動する、“デジタル作曲博士ちゃん”。タブレット端末を使って作曲した“はじまりの曲”というインストゥルメンタル曲がバズった小学6年生（12歳）だ。

そんな博士ちゃんも大ファンという映画音楽界の巨匠・久石譲について、「久石さんのメロディーはなぜ心に残るのか？」という疑問を葉加瀬にぶつける。そこで、“知られざるルーツ”を葉加瀬がひも解く。

また、1987年、映画『ラストエンペラー』で日本人初、アカデミー賞作曲賞に輝いた坂本龍一さんもフィーチャー。

坂本さんが作曲した映画『戦場のメリークリスマス』（1983年）のテーマ曲が世界的に大ヒットした秘密を知りたい、という“エレクトーン博士ちゃん”井上暖之くんらの疑問についても葉加瀬が解説する。楽曲に詰め込まれた、坂本さんの計算しつくされたこだわりとは。

続いて、1998年の長野冬季オリンピック開会式で『歓喜の歌』5大陸同時中継合唱を指揮した伝説を持つ“世界のオザワ”こと小澤征爾さんにも注目。

指揮者が果たす大きな役割を実感するために、スタジオメンバーが指揮に挑戦。世界的ヴァイオリニストである葉加瀬に対して指揮棒を振るう。それぞれの指揮によって、葉加瀬の演奏はどう変わるのか？

さらに、ヒューマンビートボックス世界王者・SO-SOもスタジオに登場。彼の指導を受けて、スタジオメンバーがヒューマンビートボックスに挑戦する。

サンド、芦田、内田の4人編成＆葉加瀬のヴァイオリンという貴重なパフォーマンスは成功するのか？ 芦田は「超楽しい！」とヒューマンビートボックス初体験にノリノリだ。

◆池上彰＆バブル大好き博士ちゃんが熱海へ！

後半は、「バブル大好き博士ちゃん×池上彰のダブル解説SP in熱海」。

池上と“バブル大好き博士ちゃん”中澤大輔くん（高校1年生／16歳）、そしてロケゲストの藤井隆が、バブル時代の面影が残る熱海へ。熱海の中でも特にバブルを感じられる、今話題の3つの“バブル遺産”をめぐっていく。

まずは、昭和の豪華絢爛さが残る絶景ホテルへ。このホテルのスイートルームには、令和のホテルではあまり見られない驚きの施設が設けられているとか。その施設とはいったいどんなものなのか？

ホテル内のゲームコーナーでは、大輔くんがどうしても池上と一緒にやりたかったという“インベーダーゲーム”で対決。59歳差の池上と博士ちゃんが白熱の戦いを繰り広げる。

その後、一行は大輔くんの行きつけだという、昭和レトロな純喫茶へ。クリームソーダやミルクセーキ、ピザトーストなど、昔懐かしのメニューを味わって大興奮する。

さらに、バブル時代の直前に建てられたリゾートマンションを訪問。築43年、いま入居者が殺到しているというこのマンションには、シニアにうれしい施設が盛りだくさん。当時6000万円だった物件は現在いくらなのか？ その衝撃価格に3人は驚がくする。

道中、バブル時代の知識を披露しあい、“解説合戦”を展開する池上と大輔くんに、藤井は「なんで話が合うの？」「なんで2人で盛り上がれるの？」とビックリ。さらに、こんな池上彰見たことない…!? 池上が往年の人気ドラマ『あぶない刑事』ばりのワイルドなサングラス姿を披露する場面も。

そして――いったいバブルとは何だったのか？ バブルはどのようにはじまり、なぜ終わったのか？ 令和の今、バブルは再びやってくるのか？ 池上がバブル経済について徹底解説するのも大きなみどころだ。

スタジオには、『相葉ヒロミのお困りですカー？』のMC・ヒロミ、テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』主演・八木莉可子も登場。3人の熱海ロケVTRを見届けるが、“バブル代表タレント”ヒロミが語る当時のエピソードに、八木は「初めて知りました！」などと驚きをみせる。