アップル（Apple）は、動画配信サービス「Apple TV」で配信する「フライデーナイト ベースボール」について、6月26日までのシーズン前半のスケジュールを発表した。

「フライデーナイト ベースボール」2026年シーズンの配信スケジュールを発表

「フライデーナイト ベースボール」は、MLBのダブルヘッダーを日本時間で毎週土曜日に配信する番組で、視聴はサブスクリプションサービスの「Apple TV+」への加入が必要。「Apple TV」は新規登録後7日間は無料でトライアルが可能、その後は月額900円の料金が発生する。

Appleは、2025年のMLBシーズン最後の金曜日に、「フライデーナイト ベースボール」のライブ配信ワークフローに「iPhone 17 Pro」を導入した。

iPhoneがプロスポーツのライブ放送の主要なカメラとして組み込まれたのはこれが初めてで、この放送で使われたiPhoneは米国の野球殿堂入りし、常設展示に加わっている。

さらに、2026年シーズンでは、iPhoneが一部の試合で放送用カメラとして組み込まれる。

フライデーナイト ベースボール （配信日時は日本時間） 3月28日（土） 午前9時15分 ロサンゼルス・エンゼルス対ヒューストン・アストロズ（ダイキン・パーク） 午前10時45分 クリーブランド・ガーディアンズ対シアトル・マリナーズ（T-モバイル・パーク） 4月4日（土） 午前8時45分 ミルウォーキー・ブリュワーズ対カンザスシティ・ロイヤルズ（カウフマン・スタジアム） 午前10時45分 アトランタ・ブレーブス対アリゾナ・ダイヤモンドバックス（チェイス・フィールド） 4月11日（土） 午前7時45分 ロサンゼルス・エンゼルス対シンシナティ・レッズ（グレートアメリカン・ボールパーク） 午前8時15分 サンフランシスコ・ジャイアンツ対ボルチモア・オリオールズ（オリオール・パーク・アット・カムデンヤーズ） 4月18日（土） 午前7時45分 タンパベイ・レイズ対ピッツバーグ・パイレーツ（PNCパーク） 午前8時15分 デトロイト・タイガース対ボストン・レッドソックス（フェンウェイ・パーク） 4月25日（土） 午前8時15分 フィラデルフィア・フィリーズ対アトランタ・ブレーブス（トゥルイスト・パーク） 午前11時15分 シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース（ドジャー・スタジアム） 5月2日（土） 午前7時45分 シンシナティ・レッズ対ピッツバーグ・パイレーツ（PNCパーク） 午前10時45分 カンザスシティ・ロイヤルズ対シアトル・マリナーズ（T-モバイル・パーク） 5月9日（土） 午前8時15分 ミネソタ・ツインズ対クリーブランド・ガーディアンズ（プログレッシブ・フィールド） 午前10時45分 セントルイス・カージナルス対サンディエゴ・パドレス（ペトコ・パーク） 5月16日（土） 午前7時45分 トロント・ブルージェイズ対デトロイト・タイガース（コメリカ・パーク） 午前8時15分 ニューヨーク・ヤンキース対ニューヨーク・メッツ（シティ・フィールド） 5月23日（土） 午前3時20分 ヒューストン・アストロズ対シカゴ・カブス（リグレー・フィールド） 午前8時15分 デトロイト・タイガース対ボルチモア・オリオールズ（オリオール・パーク・アット・カムデンヤーズ） 5月30日（土） 午前7時45分 ミネソタ・ツインズ対ピッツバーグ・パイレーツ（PNCパーク） 午前11時15分 フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース（ドジャー・スタジアム） 6月6日（土） 午前9時15分 クリーブランド・ガーディアンズ対テキサス・レンジャーズ（グローブライフ・フィールド） 午前9時15分 カンザスシティ・ロイヤルズ対ミネソタ・ツインズ（ターゲット・フィールド） 6月13日（土） 午前8時15分 アリゾナ・ダイヤモンドバックス対シンシナティ・レッズ（グレートアメリカン・ボールパーク） 午前8時15分 アトランタ・ブレーブス対ニューヨーク・メッツ（シティ・フィールド） 6月20日（土） 午前9時15分 セントルイス・カージナルス対カンザスシティ・ロイヤルズ（カウフマン・スタジアム） 午前10時45分 ミネソタ・ツインズ対アリゾナ・ダイヤモンドバックス（チェイス・フィールド） 6月27日（土） 午前8時45分 シカゴ・カブス対ミルウォーキー・ブリュワーズ（アメリカンファミリー・フィールド） 午前10時45分 ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレス（ペトコ・パーク）