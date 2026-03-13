この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急解説】ありえない劇薬がなぜ３度も？抗がん剤注射後に患者死亡【捜査は困難】」を公開した。動画では、埼玉県立小児医療センターで起きた重大な医療事案について、元刑事の視点から今後の捜査のポイントと懸念を語っている。



動画の冒頭で佐々木氏は、事案の概要をまとめたフリップを提示。白血病治療を受けていた患者3人に対し、本来は血管内に投与するはずの劇薬「ビンクリスチン」が髄液から検出され、10代男性1人が死亡、10歳未満を含む2人が全身まひなどの重度障害を負ったことに触れ、「髄腔内には絶対に使わない薬」だと指摘した。



中盤では、異例の事態に注目し「通常では起こり得ないことが、1年の間に3回も続いている点は慎重に見る必要がある」と深刻さを強調。元刑事の観点から捜査のポイントとして「薬剤の管理の仕方」「薬剤が投与された時系列」「昨年1月時点の映像証拠の有無」を列挙した。特に薬剤管理について、「この期間、薬が無くなっている事になぜ気づかない？」と疑問を呈し、薬剤の持ち出し記録と実際の在庫数が一致しているかの照合が鍵になると解説。また、投与までの動線や外部からの持ち込みの可能性についても言及した。



さらに、事案の発生から警察への届け出までに時間が空いているため、当時の防犯カメラ映像が保存期間を過ぎて残っていない可能性を指摘し、証拠集めの困難さを示唆した。佐々木氏は、今回の件が医療事故や過失なのか、あるいは故意による事件なのか現段階では断定できないとしつつも、あらゆる可能性を潰す捜査が必要だと主張。最後に「本当に必要なのは被害者、ご遺族のために真相解明」することだと力を込め、病院と警察が協力して事実を明らかにすることを強く求めて動画を締めくくった。