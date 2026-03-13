「総額に驚き」V系バンド、メンバー全員の整形額を公開。「4桁2人もいてびっくり！」「0円は強い」
5人組ビジュアル系バンド・電脳ヒメカの公式X（旧Twitter）アカウントは3月11日、投稿を更新。メンバー全員の整形金額を公開し、話題となっています。
【写真】V系バンド・電脳ヒメカ全員集合ショット
この投稿には「総額に驚きです」「4桁2人もいてびっくり！」「ONE PIECEの懸賞金みたい」や「0円は強い」「無課金でこのビジュえぐい」「7万は逆に何？wwwww」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】V系バンド・電脳ヒメカ全員集合ショット
「ONE PIECEの懸賞金みたい」同アカウントは「整形総額3500万円のヴィジュアル系バンド」とつづり、1枚の写真を投稿。各メンバーの下にそれぞれの整形金額を記載しています。左からギターの楽さんは0円、ベースの毒牙メノさんは2000万円、ボーカルの越路屋葵さんは7万円、ドラムのうららさんは150万円、ギターのNAOCHIさんは1350万円です。総額の3500万円は驚きですが0円、つまり整形をしていないメンバーもいます。
毒牙さんは整形前後の比較ショットを公開この投稿にメンバーも反応。毒牙さんは「3000万円も自己投資した結果」とつづり、整形前後の比較ショットを投稿しています。残りの1000万円は顔以外のパーツに投資したようですね。また、NAOCHIさんは「1000万かけて整形したらみんな僕くらいかっこよくなれるよ」と投稿。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)