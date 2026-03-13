菊池雄星がストーリーズで吐露「11時間しか寝られなかった」

長時間のフライトを終えた菊池雄星投手が明かした“苦悩”に、納得するファンが続出した。野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが開催される米フロリダ州マイアミに移動。到着後、菊池がSNSに綴った告白に「その苦しみ、分かりますw」とファンが反応している。

菊池は11日（日本時間12日）に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能で、マイアミに向かうチャーター機で、隣に座った人物を明かした。「機内のおとなりさんはこの方」と紹介したのは、花巻東の後輩にもあたる大谷翔平投手。「緊張して11時間しか寝られなかった」のテキストも添えて、大谷との2ショットを公開した。

睡眠を“妨害”された菊池にファンは爆笑。SNSには「確かにそれは寝不足だw」「先輩の菊池さんでも緊張するんだね?」「仲が良くて、良きことです」「寝れなかったのかわいそう笑」「めっちゃおもろいですね笑」などのコメントが寄せられていた。

菊池は長時間睡眠で有名な選手。ブルージェイズ在籍時の2023年には左僧帽筋のつりで緊急降板すると、その後の取材で「昨日11時間くらいしか寝れなかったので、それが影響しているのかなと思います」と語り、米記者を驚かせたこともあった。

初のWBC登板となった韓国戦では、3回6安打4奪三振3失点と不本意な結果に終わった。米国に場所を移して行われる決勝ラウンドでは34歳左腕の“リベンジ”に期待がかかる。（Full-Count編集部）