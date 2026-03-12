この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イオンの株主優待や特典情報を発信するYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【朗報】お菓子が復活！イオンラウンジの最新ルールも紹介！」と題した動画を公開した。



動画では、コロナ禍で中止されていたイオンラウンジでのお菓子の提供が復活したことを報告。提供されるお菓子の種類や新しいルール、さらに今回の変更が利用者の満足度向上とトップバリュ商品の売上増に繋がるという背景について解説している。



これまでイオンラウンジではドリンクのみが提供されていたが、2024年3月12日からお菓子の提供が再開された。提供されるのは、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の「サクサクのチョコチップクッキー（バニラ＆チョコ）」で、一部店舗では「サクサクのさつまいもクッキー」が提供されている場合もあるという。これらは実際に店舗で販売されており、チョコチップクッキーは24枚入りで本体価格298円、さつまいもクッキーは17枚入りで258円とのことだ。



お菓子の提供にあたり、新たなルールも設けられた。ラウンジ入口に設置されたお菓子を1人1つ取る形式で、持ち帰りも可能。不要な場合は取る必要はない。わしっし氏は、このお菓子提供の目的を「トップバリュ商品の試食」だと分析しており、今後も定期的に提供されるお菓子の種類が変わる可能性があると指摘した。



今回の復活の背景には、利用者からの声があったようだ。過去のイオン株主総会では、株主から「ドリンクだけでなくお菓子なども以前のようにラウンジに用意してほしい」との要望が上がっており、それに対して会社側が「トップバリュ製品のお菓子など試食品を導入予定です」と回答していたという。



現在、イオンラウンジは同伴者数が3名まで、ドリンクも飲み放題のドリンクバー方式へと変更され、徐々にコロナ禍以前のサービスに戻りつつある。しかし、事前予約制や利用回数制限（月8回、1日1回まで）は継続している。わしっし氏は、利用者増加による予約の混雑も予想されるため、「5月以降は早めの予約がおすすめ」とアドバイスしている。



多くのイオンラウンジでは現在、サービス向上を目的としたアンケートを実施中だ。より良い空間づくりのために、利用者は意見を届けてみてはいかがだろうか。