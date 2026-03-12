衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。3月8日（日）放送の「春の２時間ＳＰ！」回では、熊本県と鹿児島県から2つの“ポツンと一軒家”を訪れた。

最初に訪ねたのは、熊本県の“ポツンと一軒家”。実はこちらのお宅は、2月22日放送回で紹介した、集中豪雨で山奥に1人取り残され、自衛隊ヘリに救出されて九死に一生を得たご主人が住む“ポツンと一軒家”を訪ねた際に、最寄りの集落で情報を教えてくれた女性の家。“ポツンと一軒家”のご主人から、この女性の話をきき興味を持った捜索隊が、お礼を兼ねてご主人と共に女性の家を訪ねた。





女性は早くに夫を亡くし、女手1つで子ども2人を育て、90歳になった今も車を運転するアクティブな方。山奥の一軒家に一人で暮らしており、2月22日放送の“ポツンと一軒家”のご主人とは、35年来の3キロ離れたご近所付き合いだという。

女性の家は“ポツンと一軒家”ではなく、集落には女性含め３世帯が住んでいる。しかし令和2年の豪雨災害で、2月22日放送分のご主人同様、集落への道路が崩落し孤立。ライフラインも寸断され、小学校に避難していたところを自衛隊に救出された。そこから3年7カ月の間、仮設住宅で生活。2年前に崩落した道路の復旧や川の護岸工事が終わり、ようやく我が家に戻ることができたが、災害を機に5軒あった集落が3軒に。

捜索隊が道を訪ねた時は、93歳の兄の養蜂の手伝いに行くところだったそう。女性も家でミツバチを飼い、年間4升のハチミツを作っている。柚子胡椒も自家製で、捜索隊の目の前で、柚子胡椒を作る様子を見せてくれた。女性の提供したレシピで作った柚子胡椒は「熊本県物産振興協会金賞」を受賞したという。捜索隊は、この柚子胡椒を使った料理や黒酢蜂蜜湯、出来立てのこんにゃくなど、手作りの山の恵みをご馳走になった。

女性の生い立ちをきくと、生家は車で20分ほど離れた集落の農家で、10人兄妹の6番目として育ち、一番多いときは家族19人がひとつ屋根の下に暮らしていた。23歳の時に、親戚の世話でこの家に嫁ぎ、夫と共に林業の仕事に従事しながら2人の子どもを育てた。しかし、女性が38歳の時に夫が45歳で急逝。まだ娘が中学3年生、息子が中学2年生と手のかかる年齢で、途方に暮れた。



一人でできる植林作業の仕事に就いたが、日当は男性の半分で、食べていくのが精一杯。そんな中、苦しくても頑張れたのは、子どもが2人いたからだと女性は言う。苦しい家計を助けるために、娘は中学を卒業すると病院に住み込みで働きながら自分で学費を稼ぎ、定時制の高校を卒業。東京の病院に就職し看護師として働いた。1つ下の弟も中学を卒業後、熊本県の化学工業会社に就職すると、姉同様、自分で学費を払い定時制の高校を卒業したという。

就職した子どもたちは、仕送りをして母を援助。「子どもたちがちゃんと育ってくれて、助けてくれた。息子は最初の給料で、当時は珍しかったジューサーミキサーを買ってくれた」と涙ぐむ。そのジューサーミキサーは、50年経った今でも現役。「大事に大事に使ってます」「壊さずに、使える間は使っていこうと思っています」と女性はいう。

子どもたちが独立し、一人暮らしになった女性は、植林の仕事を辞め、高速道路工事現場の炊事係に。同僚と2人で45人の食事を3食作った。忙しかったが、収入は格段に増えた。



そして63歳で「魚釣りや一人遊びがしたくて」と運転免許を取得。ずっと働き詰めの生活を送っていた女性も、ようやく自分のための時間を楽しめるように。東京で看護師として働いていた娘は結婚し、孫が2人生まれ、ひ孫も2人できた。熊本県内で働いていた息子も26年前に結婚。夫婦2人で仲良く暮らしていたのだが、3年前に亡くなった――。

がんで闘病中の息子は「俺の病気は急に治ったりする病気じゃないから、自分を大事にして、元気になって」と母の心配をしてくれたが、仮設暮らしの女性は体調を崩し、1人で歩けない状態に。母に代わって、看護師をしている娘が弟の看病をしてくれた。

息子を亡くし「思いっきり泣きなさい。泣くのも供養になるよ」と言ってくれた娘は、今でも毎日電話をくれるという。娘は「災害の時には母を東京に呼び寄せようと思ったけれど、どうしても（熊本を）離れたくないと言うので。母は、周りに人がいっぱいいるんです。お兄さんも元気だし友達もいますし、なんかあったらすぐ駆けつけてくれるので。東京に連れてくるよりは、熊本で暮らした方が母にとってはいいんだろうなと思いました」と語る。

早くに夫を亡くし、懸命に働いて女手1つで2人の子を育てあげた女性。子どもたちが巣立ち、１人暮らしになってもうすぐ半世紀。間もなく山あいに新たな命が芽吹く春。温かくなり孫やひ孫たちが遊びに来てくれる日が楽しみだ。得意な料理の腕を振るい何を作ろうか、女性は今から思いを巡らせている。

