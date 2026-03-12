¤À¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¤ÏŽ¢¾¡¤ÁÆ¨¤²Ž£¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤¢¤ì¤Û¤É¥¤¥é¥ó¤Ë¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎ¤ò¶±¤Þ¤»¤¿3¤Ä¤Î¸í»»
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÆÍÁ³¤Îµ°Æ»½¤Àµ
3·î9Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌµÀ©¸Â¤Î¹¶·â¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡ÖÀïÁè¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¶á¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÈ¼¤¦¼¡¤Î3¤Ä¤Î·üÇ°¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¹â¡¢¢MAGA¡Ê´äÈ×»Ù»ýÁØ¡Ë¤ÎÈ¿È¯¡¢£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â³«»Ï¤«¤éÌó1½µ´Ö¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï1¥Ð¥ì¥ë60¥É¥ëÁ°¸å¤«¤é70¥É¥ëÂæ¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡£Åö½é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤Ç¼ýÂ«¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Àï¶·¤ÏÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·»Ï¤á¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¥â¥¸¥å¥¿¥Ð¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬¿·ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÊÆ¹ñ¤Î·×»»°ã¤¤¤¬ÏªÄè¤·¡¢Ä¹´ü²½·üÇ°¤¬°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3·î9Æü¤Ë°ì»þ1¥Ð¥ì¥ë120¥É¥ë¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¸¶Ìý¤Î½ãÍ¢½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ¸ò°×¾ò·ï¾å¤Î°±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¸¶ÌýÁê¾ì¤È¶¯¤¯Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½¡Ë¡£¸¶Ìý²Á³Ê120¥É¥ë¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤Î¿´ÍýÅª¡¦¼Â¼ÁÅªÉéÃ´¤Î¸Â³¦¤È¤ß¤ë1¥¬¥í¥ó¤¢¤¿¤ê4¥É¥ë¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë·×»»¤À¡£
¢£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÊª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î»ëÀþ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¡×¤òÁèÅÀ¤Ë¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤ÏºÇ¶á¤ÎÃÏÊýÁª¤ÇÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Êª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½ü³°ÉÊÌÜ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢È¯Æ°±ä´ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤Î³Ê¹¥¤Î¹¶·âºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ø¤ÎÂçÂÇ·â¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶Ìý¹â¤Ë¤è¤ëÊÆ·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤â²¼Íî¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï³ô²Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¸µ¤Ç¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶âÍ»»Ô¾ì¤¬¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ºÝ¤â»Ô¾ì¤ÎÂçº®Íð¤ò¸«¤ÆÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÏ¢ÁÛ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£MAGAÇÉ¤Î¥È¥é¥ó¥×Î¥¤ì
¥¤¥é¥óÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·Ç¤²¤ëMAGA¡ÊMake America Great Again¡áÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¤ò¿®Êô¤¹¤ë¿Í¡¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëMAGAÇÉ¤¬È¿È¯¤¹¤ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤â¡¢Èà¤òÆ°¤«¤·¤¿Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ëMAGAÇÉ¤ÎÅö½é¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢Ìó9³ä¶á¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÁ°Äó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£1·î¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºîÀï¤¬Áá´ü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤«¤é¡¢º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
MAGAÇÉ¤Ï¡¢³°¹ñ¤Ø¤Î·³»ö´ØÍ¿¤ÏÍÞÀ©¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÌäÂê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÎ®ÆþÁË»ß¤Ê¤É¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Ë¤Ï¶¯¤¤»¿Æ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ³°´³¾Ä¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òºÇ¤â¶¯¤¯µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤âÈà¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÌ±¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ç¤µ¤¨¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÁè¤¬Ä¹´ü²½¤·ÊÆÊ¼¤Î»à½ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë»öÂÖ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¢£¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÌäÂê¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¡×¤ÎÈãÈ½¤â
¼Â¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤ÏÅö½é¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MAGAÇÉ¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡Ö´°Á´¤Ë·ù°¤¹¤Ù¤¡¢¼Ù°¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥ë¥½¥ó»á¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù¤¨¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô¤ÎMAGAÇÉ¤Ï»öÂÖ°²½¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¼ýÂ«¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Î·üÇ°¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢MAGAÇÉ¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÌäÂê¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°¤«¤Ã¤¿¡£ÀÅªµÔÂÔºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸Î¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´Ø·¸À¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢°ìÉô¤ÎMAGAÁØ¤À¡£
MAGAÇÉ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÂÐÎ©¤·²¼±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÌäÂê¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ù»ýÁØÆâ¤ËµµÎö¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë²Ð¼ï¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£ÊÆÃæ²ñÃÌ¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ö¤¿¤á
³°¸ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3·îËö¤«¤é4·î½é¤á¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ»þ¤Ë¤ÏÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äËÇ°×ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤âµÄÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¼«ÂÎ¡¢ÂÐÃæÀ¯ºö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Î¸«Êý¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ËÂ³¤°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Ãæ´üÅª¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¥¤¥é¥ó¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤È¤Ê¤ê°µÎÏºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤ÎÃæÅìÏÑ´ß½ô¹ñ¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤ÄÌÜ»»¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·âÄ¹´ü²½¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ»»¤Ï¶¸¤¤»Ï¤á¤¿¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤êÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òµÚ¤Ü¤¹¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤«¤éÃæÅìÏÑ´ß½ô¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¶¨ÎÏ»ÑÀª¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í±®¤¨¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï·³»öÀïÎ¬¾å¤Î·üÇ°¤âÁýÂç¤µ¤»¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤ÇÀ¾È¾µå½Å»ë¤Î»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢ÃíÌÜ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÂÐÃæÀ¯ºö¤Î°·¤¤¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î»ÑÀª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
¢£¡Ö¾¡¤ÁÆ¨¤²¡×¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
ÃæÅì¤Ë·³»öÎÏ¤¬³ä¤«¤ìÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ø¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ïºï¤¬¤ì¤ë¡£Ä¹´üÀï¤Ï·³»öÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òÍø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÅì¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤ÎÊ¼´ï¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤ÈºîÀïÇ½ÎÏ¤À¤±¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤òÁá¤á¤Ë¼ê»ÅÉñ¤¤¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¾¡¤ÁÆ¨¤²¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í¶°ø¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ÊÆ·³¤¬¹¶·â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¹¶·â¤ò´Ë¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¼¡Âè¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤È¶¦Æ±ºîÀï¤ò¿Ê¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¾õ¶·°²½¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é»Ï¤á¤¿ÀïÁè¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤È¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
üâ¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2005Ç¯ÆüËÜ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡¢¹ñºÝ·ÐºÑÄ´ºº¤ä¶âÍ»»Ô¾ìÄ´ººÅù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥ÄÆþ¼Ò¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼Åù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯°ËÆ£Ãé¾¦»öÆþ¼Ò¸å¡¢°ËÆ£ÃéÁí¸¦¤Ø½Ð¸þ¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£London School of Economics and Political Science¡ÊLSE¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ üâ¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ë