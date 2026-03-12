侍ジャパンがマイアミに到着

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に日本を出発し、同日の現地時間午前3時半ごろに決戦の地マイアミに到着。チャーター機を利用。JAL（日本航空）がサポートしたその機内の様子も伝えられ、ファンからは様々な声が上がった。

日本時間11日の午前3時頃にJAL機で出発した侍ジャパン。滑走路では、警備スタッフらが一列に並んで敬礼し、手を振って見送った。機内も“WBC仕様”。大会や侍ジャパンのロゴが入ったグッズが用意され、座席も広々。約13時間を過ごす、快適な空間が作られていた。

侍ジャパン公式インスタグラムでは「チャーター便でマイアミに到着 日本航空（JAL）のみなさま、サポートありがとうございました」と機内写真とともに感謝が伝えられた。

ファンからも「JALサイコ〜」「オリンピック選手達も、こんな飛行機に乗せてあげたいなぁ」「素敵なお・も・て・な・し！」「JAL流石です」「すごい」「JALの皆さんありがとう」などと書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）