ドジャース・大谷翔平（31）が「購入者第1号」広告塔となったハワイの別荘地開発を巡って2025年8月、ハワイの不動産デベロッパーらが大谷と代理人をつとめるCAAのネズ・バレロ氏を提訴していた件。裁判の進行を経て今年3月6日（現地時間）、原告・被告の双方が和解していたことがNEWSポストセブンの取材で分かった。

【写真】当時削除された、妊娠中の真美子さんが写った「着工式」写真。昨年12月、大谷ファミリーが訪れていた「ペアルックハワイ旅行」の様子

大谷が広告塔として大きく起用されていたために注目を集めていたこの裁判。和解に至った経緯を振り返る。【前後編の前編】

訴訟の原告となっていたのは、ハワイの不動産デベロッパーであるケビン・J・ヘイズ氏と、不動産ブローカー・松本朋子氏の2人。両氏は不動産投資会社であるキングスバーン・リアルティ・キャピタル社（以下、キングスバーン社）と共同で、ハワイの高級リゾート開発事業を進めていた。

大谷は松本氏などを介して同社とプロモーション契約を結び、別荘地の購入者第1号となっていた。2024年4月に日本のメディアで大きく報じられると、販売会社のホームページには「パラダイスを見つけました」などと語る大谷の広告動画が掲載されるようになった。

ここまでは"順調"と見られていたのだが──トラブルが明るみに出たのは昨年8月。

ヘイズ氏と松本氏の2名が原告となり、「大谷の代理人、ネズ・バレロ氏がキングスバーン社に働きかけ、我々は不当にプロジェクトから外された」として、大谷とバレロ氏両名を提訴して損害賠償を求めたのだ。

以降、法廷では原告側と大谷サイドの激しい"バトル"が続いていた。裁判資料を読み込んだ在米ジャーナリストが語る。

「大谷サイドは提訴に対し、『もとの契約にはない別の不動産プロジェクトで、（原告らに）大谷の名前や写真が不正に利用されていた』と主張。

一方、原告サイドは『利用前に大谷サイド関係者に掲載の確認はとっており、不正利用はでっち上げだ』と反発していました。

2025年1月には、別荘の着工式に際して販売会社のホームページに大谷と当時妊娠中だった妻・真美子さんの写真がアップされ、すぐ削除されるという"トラブル"がありました。もともと、松本氏のプロモーションの仕方と大谷サイドの認識には齟齬があったのかもしれません」

昨年10月、大谷サイドはハワイの裁判所に訴状の棄却を求める申し立てを提出。一方の原告は徹底抗戦の姿勢を見せ、棄却申立てに対し、大谷サイドに証拠開示を要求する申立てを提出しており、その審理が今年2月下旬に行われる予定となっていた。

しかし--ちょうど大谷が参加するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦前日となる3月6日付で、ハワイの裁判所が両者の和解を発表していることがわかった。前出・在米ジャーナリストの話。

「裁判資料によると、原告のケビン氏と松本氏、さらに被告人の大谷やバレロ氏が、訴訟における全ての請求が棄却される形で、和解に合意したということです。

この訴訟における『裁判の対象となる請求及び当事者は存在しない』とされており、原告側の主張は取り消されたとみていいでしょう」

NEWSポストセブンの記者が原告であるケビン氏に電話で取材すると、次のように和解の事実を認めた。

「大谷ら被告と協議を重ねた結果、プロジェクト開発中の出来事について誤解があったことが判明し、この裁判から撤退することになった」

気になるのは、開発中のハワイの別荘地についてだ。大谷は別荘地の購入者第1号となっていたが、大谷は今後この別荘地に住む予定なのか。また今後も広告に出る予定なのか。

ケビンに続けて話を聞くと、その真相が見えてきた--後編記事では、ハワイ別荘地の「今後」について詳報する。

（後編につづく）