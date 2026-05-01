投手・大谷を取り巻く驚愕のデータが示された(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は、今季ここまで「投手」として5試合に登板して2勝1敗、30イニングを投げて34奪三振、防御率0.60と好成績を挙げている。そんな中、米データ分析会社『CodifyBaseball』の公式Xは「ショウヘイ・オオタニは、直近のレギュラーシーズンの先発8登板で、計44回2/3を投げ、許した自責点はわずか2点。しかし、ドジャースはそのうち6試合で敗北を喫し