◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が思わずえびぞりになりました。7回の大谷選手の第4打席、4球目がボールからABSチャレンジでストライクに判定が覆ってから迎えたカウント2-2の5球目。ボールは大きくそれ大谷選手の頭の高さに。大谷選手は思わず後ろへ90度そりボールをよけました。この日の大谷選手は2つの四球と申告敬遠で5打席無安打、3出塁となりました。