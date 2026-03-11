2025年6月20日のNetflix配信開始からわずか数カ月で、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』はNetflixオリジナルアニメーション映画の視聴記録を塗り替え、9月の時点で歴代最も視聴された作品になった。最終的な累計視聴数は3億2510回、視聴総時間は5億4000時間を突破し、全会員の2人に1人が視聴した計算になるという。映画・シリーズを問わず全コンテンツ中の歴代首位に、一本のアニメーション映画が座るという事態は、Netflixも予想していなかったようだ。

この数字が意味するところは、過去の実績と照らし合わせれば明確だ。ドウェイン・ジョンソン主演『レッド・ノーティス』の2億3090万回、かつてNetflixの歴代首位コンテンツとして君臨した『イカゲーム』シーズン1の2億6520万回をはるかに超える数字である。加えて、2025年の米国内における年間総視聴時間は205億分（Nielsen計測）に達し、同年の最多ストリーミング映画としても年間ランキングの頂点に立った（※1）。サウンドトラックはBillboard Top 10に4曲が同時ランクインという快挙を達成し（※2）、1977年の『サタデー・ナイト・フィーバー』のサントラが持っていた3曲同時ランクインの記録を47年ぶりに更新した（※3）。

こうした数字の連なりは、単なる興行的成功を超えて、グローバル市場におけるクロスカルチャーコンテンツの可能性を根本から問い直す「文化現象」の出現を告げている。そしてその余波は、2026年のアワードシーズンへ確実に流れ込んでいった。

■パンデミックでソニーがNetflixへ「販売」

物語の骨格はシンプルでわかりやすい。K-POPスターのルミ、ミラ、ゾーイからなるHUNTR/Xが悪魔退治に立ち向かい、悪魔側（ラスボスを演じるのはイ・ビョンホン）もK-POPボーイズグループ「Saja Boys」を送り込んでくる。監督を務めたのは、長編アニメーション初挑戦となる韓国系カナダ人のマギー・カンと、『ウィッシュ・ドラゴン』（2021年）のクリス・アペルハンス。ドリームワークスやイルミネーションでストーリーアーティストとして経験を積んできたカン監督がソニー・アニメーションで温めていた企画は、2021年のパンデミック下でソニー・ピクチャーズとNetflixが締結した契約を経て、Netflixオリジナル作品として生まれ変わった。映画業界メールニュースPuck（※4）の報道によれば、Netflixは実費制作費に2000万ドルを加えた対価で、配信権のみならず商品化などの二次使用権、続編・スピンオフ展開に関する権利まで一括取得したという。ストリーミングサービスを持たない唯一のハリウッドスタジオであるソニー・ピクチャーズは、コロナ禍に経営を安定させるために苦渋の決断をした。その作品が2025年を象徴するファミリー映画になるとは、感染拡大のさなかに誰が想像しただろうか。

Netflixはいま、この作品を10億ドル規模へと成長しうる自社最大のフランチャイズと位置づけており、ディズニーの『アナと雪の女王』（2013年）に比肩するものとしている。2025年11月には2029年公開予定の続編が正式に発表され、カン監督自身が脚本を担当することも明らかになった。もっとも、もしNetflixではなくソニーが世界配給を担っていたとすれば、これほどのヒットが生まれたかは疑わしい。繰り返し視聴を促す配信モデルの特性、そしてローカル色の強い韓国作品ではなく、アメリカ製作でありながらK-POPとKカルチャーのファン層を見事に取り込んだ点。この二つの条件が重なったことが、映画と楽曲の双方でのグローバルヒットを可能にしたと考えられる。

■ヒットの構造：4つの要因分析

① 熱狂の火付け役は子どもたち 夏休みという時間的余白が、このヒットを最初に育てた。子どもたちが繰り返し視聴するうちに保護者や周囲の大人たちへと熱が伝播するという、ファミリー作品ならではの波及経路が機能したのだ。本作がNetflixのキッズプロフィールでもPG（保護者の判断で年齢制限なく視聴可）に設定されていたことも見逃せない。2025年の世界興行収入ランキング（※5）では、1位『ナタ 魔童の大暴れ』（PG-13）、2位『ズートピア2』（PG）、3位『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（PG-13）、4位『リロ＆スティッチ』（PG）、5位『マインクラフト／ザ・ムービー』（PG）と、PG作品が上位を占めている。家族連れが劇場に足を運びやすく、配信では子どもが何度でも再生するこの評価区分は、ヒットの構造的な下支えとなる。北米や釜山映画祭で開催されたシンガロング上映にも多くの子どもたちが駆けつけ、ハロウィンはHUNTR/XやSaja Boysのコスチュームを着た子どもたちで溢れていた。ただし、彼らのブームのピークは夏休みで、ヒットが落ち着いたいまは「Lame（もうイケてない）」とされているのが少し気がかり。おそらく、アカデミー賞に投票するAMPAS会員の親たちは気づいていないと思うが。

② ストリーミング主導のバイラル現象 楽曲の爆発的ヒットも、映画の成功を牽引した不可欠な柱だ。劇中のガールズグループHUNTR/Xに扮するEJAE、オードリー・ヌナ、REI AMIが歌う「Golden」は、BLACKPINKの楽曲制作で知られるテディ・パーク（The Black Label）がプロデュースを手がけた。この曲はBillboard Hot 100の67年の歴史において初めてアニメーションキャラクターが1位を獲得した楽曲となり、7週連続を含むトータル8週間にわたりトップの座を守り続けた。さらにBillboard Global 200では18週間（Billboard Global Excl. U.S.では20週間）にわたりトップポジションをキープし、年末にはSpotifyでのストリーミング回数が10億回を超えた（※3）。HUNTR/XのSpotify月間リスナーは5000万を突破し、BLACKPINKの3200万を上回る。同様に劇中のSaja Boysも3300万リスナーを記録し、BTSの2600万を超えた。通常のヒット曲とは異なり、これらの楽曲はラジオオンエア指数よりもストリーミング指数のほうが際立って高く、SNSとストリーミングサービスが伝播の主役を担っている点が特徴的だ。

③ バイラルの瞬間を逃さない、モメンタムマーケティング K-POPとSNSとストリーミングの三者は、本来的に相性がいい。K-POPアーティストたちが「Soda Pop」のダンスチャレンジや推薦動画をSNSに投稿したことで、世代を超えた広がりが生まれた。配信開始から数週間後の7月14日、BTSのジョングクが映画への感情的な反応をライブ配信で伝えると、Netflixは涙するジョングクの姿を公式Xのヘッダー画像として即座に採用。バイラルの波を逃さないSNS運用の俊敏さを見せつけた（※6）。また、観客が劇中のカップラーメンと辛ラーメンのパッケージデザインの類似をSNS上で話題にし始めると、Netflixは辛ラーメンの販売元・農心とのグローバルコラボを瞬足で実現。パリ・バゲットやコンビニエンスストアGS25とのコラボも続いたが、驚くべきはそれらすべての企画・契約・実施が6月末の配信開始以降に始まり、8月末には市場に出ていたそのスピード感だ。ただし、ハロウィンのコスチュームは間に合わず、絶好のタイミングに売り逃した感もある。

④ 外側から見た「韓国文化」への憧れ ドラマ『将軍 SHOGUN』が日本文化の丹念な考証で「本物らしさ（authenticity）」を体現したように、カン監督と制作チームは韓国文化の深い理解を作品に織り込んだ。韓国各地の歴史的建造物や民族村を訪れてリサーチを重ね、ソウルの現代的な街並みをアニメーションの画面に丁寧に落とし込んだ。「Golden」や「Soda Pop」の振り付けには実際にK-POP楽曲を手がける振付師が参加し、音楽制作にはテディ・パークらが起用された。劇中でルミとジヌのメッセンジャーを担う虎（ダーピー）とカササギ（スージー）は、韓国の民画に着想を得ている。韓国系カナダ人として外側の視点から韓国文化を描いたカン監督の目線は、国外の観客が韓国を見る眼差しとなって、共感を得たのだろう。

■K-POPファンダムにおける女性エンパワメントと「推し疲れ」

釜山映画祭で行われたNetflixのパネル「クリエイティブアジア」で、マギー・カン監督はこう語っている。「K-POPのコンサートに行くと、みんながシンガロングしていて、文化の違いを越えた素晴らしいパワーを感じます。K-POPの大ファンとして、そのパワーを映画という形で祝福したかった」。そして主人公の3人を韓国（系）女性にしたことへの誇りも明言した。「彼女たちは、アニメーション映画の主人公としてこれまで見たことのないヒーロー像でした。だらしなくてふざけていて面白くてよく食べて、リアルな葛藤や欠点を抱えた女性たちです」。

HUNTR/Xのキャラクター造形が新しい女性エンパワメントの表現であると同時に、映画はK-POPアーティストとファンダムの関係が孕む問題にも目を向けている。過酷な競争と自己鍛錬を強いられるK-POPアーティストのメンタル問題、そして次々と忠誠心を試されるファンの「推し疲れ」は、業界が抱える深刻な課題だ。実在のアイドルには不祥事、精神的消耗、活動休止といったリスクがつきまとうが、アニメーションのキャラクターに落胆させられることはない。業界の圧力から切り離された、新しいファンダム体験の形を本作が提示したとも言えるだろう。

■EJAEのパーソナルストーリーとのシンクロ

「Golden」のヒットを語る上で、EJAEのパーソナルストーリーは切り離せない。韓国系アメリカ人の作詞家・シンガーであるEJAE（本名：キム・ウンジェ）は、11歳でSMエンタテインメントに入所し、10年以上にわたってK-POPアイドルを夢見て訓練を続けたが、「歌も踊りも不十分で、身長も高すぎる」という判断のもと、2015年に事実上の戦力外通告を受けた。その後、裏方に転身を果たし、Red Velvetの「Psycho」やaespaの「Drama」などを手がける実力派作家として業界内での地位を築いていった。『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』にはプロジェクト初期から参加し、マギー・カン監督がEJAEのデモを映画のグリーンライトの決め手のひとつに挙げるほどの貢献を見せ、そのままルミの歌声に抜擢された。「Goldenのデモを書きながら泣いた。完璧でなければならないというプレッシャー、デビューできなかった挫折感、そのすべてを歌詞とパフォーマンスに込めた」（※7）と彼女は語っており、K-POP産業に内側から傷ついた人間だけが書き得る感情的真実が楽曲に宿っている。第83回ゴールデングローブ賞授賞式でEJAEは「幼い頃、10年かけてK-POPアイドルという夢に全力を注いだが、拒絶された」（※8）と語り、「Goldenの歌詞にある通り、輝くために生まれた人間に遅すぎることはない」と締めくくった。このスピーチ自体がさらなるバイラルとなり、楽曲の持つ物語を更新し続けている。

■ディアスポラの連帯が生んだ「追い風」

数字には表れないが、このヒットを下支えした力がもう一つある。ハリウッドで活躍する韓国系コミュニティによる組織的な後押しだ。

2025年12月、韓国系アメリカ人リーダーズ・イン・ハリウッド（KALH）がロサンゼルスで第1回「KALHアワード」を開催した。表彰を受けたのは、パク・チャヌク監督（『しあわせな選択』）、俳優のイ・ビョンホン（『しあわせな選択』『イカゲーム』）、そして本作のマギー・カン監督の3名。創設者のキンバー・リムは「韓国文化の厚み、多様性、豊かさを照らし出す映像作家たちを、これ以上ないほど誇りに思う」と述べた。

2020年設立のKALHは、ハリウッドで映画・テレビ・音楽・慈善活動にまたがる韓国系のリーダーたちが文化的影響力を高めるために連帯する組織だ。こうした「ディアスポラ・ネットワーク」の存在は、興行的な文脈においても、アワードキャンペーンの文脈においても、決して軽視できない。アワードのプレゼンターには、『キリング・イヴ／Killing Eve』のサンドラ・オー、『パスト ライブス／再会』のグレタ・リー、『BEEF/ビーフ』のショーランナー、イ・サンジンが駆けつけ、パク・チャヌクやイ・ビョンホンの活躍に鼓舞されて自身も映像の世界を目指したこと、ハリウッドで活躍する同胞のつながりのありがたさを語った。同じ文化的ルーツを持つコミュニティが作品を支持し、メディア露出を後押しし、業界内での支持を可視化していく。その力は、『ミナリ』（2020年）や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022年）がアカデミー賞へと至った道筋に、すでに明確な先例を持つ。カン監督が受け取ったパイオニア賞は、個人への称賛であると同時に、「韓国系カナダ人女性がハリウッドのメインストリームを変えた」という文化的宣言として機能したと言っていい。

■アワードシーズンを席巻し、アカデミー賞という「最高のパーティ」へ

配信から半年も経たないうちに、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』はアワードシーズンをも制圧しつつある。

【主要受賞・ノミネート一覧】● 第83回ゴールデングローブ賞 長編アニメーション賞受賞／主題歌賞「Golden」受賞● 第31回クリティクス・チョイス・アワード 長編アニメーション賞受賞／主題歌賞「Golden」受賞● 第53回アニー賞 10部門ノミネート・全部門制覇● プロデューサーズ・ギルド・オブ・アメリカ賞（PGA） アニメーション映画部門受賞● グラミー賞 主題歌賞ほか複数部門ノミネート● 第98回アカデミー賞（3月15日） 長編アニメーション賞ノミネート／主題歌賞「Golden」ノミネート

ゴールデングローブ、クリティクス・チョイス、アニメーション界のアカデミー賞とも称されるアニー賞を完全制覇した上に、アカデミー賞との相関が高いとされるPGA賞まで手中に収めた。これだけの先行賞をすべて揃えた状態でアカデミー賞を迎えるアニメーション作品は、近年ほとんど例を見ない。

1月22日に発表された第98回アカデミー賞ノミネートでは、長編アニメーション賞と主題歌賞「Golden」の2部門に名を連ねた。長編アニメーション賞の競合は、人気作品の続編『ズートピア2』、ピクサーの『星つなぎのエリオ』、ナタリー・ポートマンがプロデュースした『ARCO／アルコ』、そしてフランスの佳作『アメリと雨の物語』。

もし本作が受賞を果たせば、アジア系監督による作品として宮粼駿監督（『千と千尋の神隠し』『君たちはどう生きるか』）以来の快挙となり、また女性アニメーション監督による受賞という観点からは、2013年の『アナと雪の女王』以来となる。対抗馬の『星つなぎのエリオ』もまた、アジア系女性のドミー・シーが共同監督を務め、2026年は「アジア系女性監督がアニメーションの頂点に立った年」として歴史に刻まれる可能性が高い。

『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の前例なき成功は、ファン目線から韓国文化への敬愛を込めたストーリーテリング、革新的でスピーディなマーケティング戦略、ディアスポラ・コミュニティの連帯、そして世界的なK-POPブームのモメンタムを掴んだ完璧なタイミング--これら4つの奇跡的な重なりから生まれた。より広い観客を獲得するために文化的な特徴を薄めるのではなく、韓国文化の固有性をむしろ前景化し、それが世界中で共鳴する独自の表現として結実したことが、本作の本質的な強さだったのではないか。3月15日の授賞式は、アニメーションの歴史と多様性の歴史における分水嶺として記憶されるかもしれない。

