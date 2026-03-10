【シナモロール】江戸切子と初のコラボ！ 澄んだブルーのグラスが登場
シナモロールと伝統芸能の江戸切子が初のコラボ、澄んだブルーの輝きに星空を映した江戸切子グラスが販売中だ。
サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」と、日本の伝統工芸「江戸切子」が初のコラボレーション。
「江戸切子協同組合」加盟工房の熟練職人が、江戸切子の伝統的なカットやサンドブラストを駆使してシナモロールの愛らしくて優しい世界観を表現した、特別な江戸切子グラスが登場した。
透き通ったブルーの色被せガラスに、キラキラと光を躍らせる「星文様」をちりばめて星空をイメージ。サンドブラストで浮かび上がるシナモンの周りには、幸せを象徴する伝統の「七宝文様」や「星花文様」、星や月、雲の意匠があしらわれている。
江戸切子グラスは、数量限定500点。グラスの底にエディションナンバーが刻印されます。
シナモンのイラストが天面にデザインされた特製桐箱に収め、イラスト入りギャランティカードを添えてお届けされる。
PREMICOオンラインショップにて販売中。ぜひこの機会にお手元でシナモロールと伝統芸能の美しさを味わってほしい。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664881
