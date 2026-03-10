男女混合4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が10日までにXを更新。2年前の妊娠時から原因不明の体調不良に悩まされていることを明かした。

Saoriは24年12月に第2子出産を報告したが、「妊娠中にお腹に蕁麻疹が出来た。妊娠っていろいろあるよねーと思って掻いてたら、背中、足、お尻、そして顔へと次から次へと転移して、もうすぐ2年。2年間ずっと蕁麻疹が出続けている」と告白。「今は首。病院では原因わからず」と現状を説明し、「同じような人います？？」と問いかけた。

同じ症状に悩まされているというXユーザーからコメントが寄せられ、「すこしずつ場所変えるんですよね、なぜか」「急激に出る時もあるけど、ピッタリ止まる時もある」といったポストに返信するかたちで「そうそう、すこしずつ場所変えるの、何故か！」「まさに同じ感じ！ 私も止まってる時もあるんだけど、結局出ちゃう。やっぱり薬飲み続けるしかないのかな」とつづった。

Saoriは17年に俳優池田大と結婚し、同年末に第1子、24年12月に第2子出産を報告した。