かつや“肉だらけ”メニュー登場、ロースカツ×チャーシュー×ベーコン×ソーセージ×目玉焼き

とんかつ専門店「かつや」は3月13日から、期間限定で「ウルトラエッグカツ丼」と「ウルトラエッグカツ定食」を販売する。

「ウルトラエッグカツ」は、ロースカツと目玉焼き、さらにチャーシュー、ベーコン、ボロニアソーセージを盛り合わせたボリューム感のあるメニュー。味付けは甘辛の醤油ダレにブラックペッパーを効かせ、シンプルながら食べ応えのある味わいに仕上げた。目玉焼きをくずしながら、肉と一緒に楽しめる。

「ウルトラエッグカツ丼」と「ウルトラエッグカツ定食」は、食材がなくなり次第、販売終了となる。

とんかつ専⾨店「かつや」

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆店内メニュー

・ウルトラエッグカツ丼

通常店舗：979円

券売機店舗：980円

・ウルトラエッグカツ定食

通常店舗：1,089円

券売機店舗：1,090円

【この記事の画像(8点)を見る】ウルトラエッグカツ定食、販売中の「鍋焼きカツ煮定食」など

◆テイクアウトメニュー

・ウルトラエッグカツ丼弁当

通常店舗：961円

券売機店舗：980円

・ウルトラエッグカツ弁当

通常店舗：1,069円

券売機店舗：1,090円

※店舗により価格が異なる場合がある。

〈かつやアプリで100円引きクーポン配信〉

「かつやアプリ」では、毎月店舗で配布している100円引き券と同様のクーポンを配信している。紙の割引券を忘れた場合や、有効期限が切れてしまった場合でも、スマートフォンがあれば利用できる。

「かつやアプリ」