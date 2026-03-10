100均マニアがリアルにリピ買い！すっきり使えて何気に実力派！もう手放せない優秀フィルター
商品情報
商品名：換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：30cm×30cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480335261
ダイソーマニアが日頃から愛用中！実力派な『換気口粘着抗菌フィルター』
今回ご紹介するのは、ダイソーの『換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）』です。お値段は110円（税込）。
コスパもクオリティも高い、とてもおすすめの換気口用のフィルターです。
実はこちら、普段から筆者が個人的にリピ買いしている商品！魅力をたっぷりとご紹介します。
トイレや洗面所などの角型換気扇に対応したフィルターです。
銀イオン配合で抗菌効果が期待できます。
サイズは約30cm×30cm。
大判サイズなので使いやすいです。
ポリエステル不織布が使用されています。
トイレやお風呂、洗面所等の換気扇だけでなく、部屋の通気口の汚れを防いでくれます。
前面にカバーがついた換気扇や通気口に使用できます。
ただし、こちらの写真に記載されているもの以外のタイプや、本品より大きいサイズのものには取り付けることができません。
換気口のサイズに合わせて、ハサミでカットします。
ちょっと手間に感じる…という方は、同じシリーズで15cm×15cmの商品も出ているので、サイズがあればそちらを選ぶのも◎
剥離フィルムを剥がし、換気扇や換気口に貼り付けます。
貼り付けるだけなので、楽に交換できる点も魅力です。
スッキリして見栄え良し！汚れもしっかり取り除ける◎
粘着力が高く、きれいにしわなく貼りやすいです。
のりが残ることもありますが、洗剤を使って拭き取るとすぐに取れます。
気温や湿度が原因と思われますが、長く放置してしまったときにはのりが多く残りました。そのため、大体1か月に1回の交換を心がけています。
マグネットや面ファスナータイプと異なり、すごくスッキリ見えるのが良い所。
隙間なく貼り付けられるので、換気口の場合は特に虫の侵入も防げて一石二鳥です。
汚れやホコリも良く取れて、交換するときにはいつも真っ黒になります…！
今回はダイソーの『換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）』をご紹介しました。
お手頃なのに、しっかりと力を発揮してくれる優秀な商品です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。