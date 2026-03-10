100均マニアがリアルにリピ買い！すっきり使えて何気に実力派！もう手放せない優秀フィルター

ダイソーマニアがリアルにリピ買いしている『換気口粘着抗菌フィルター』。換気口の汚れを防いでくれるフィルターです。粘着タイプだから簡単に貼り付けられるだけでなくスッキリ見えて、汚れもしっかりキャッチしてくれる優秀なアイテム。110円（税込）とコスパが良いのも魅力で、もう手放せなくなりました！

商品情報

商品名：換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：30cm×30cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480335261

ダイソーマニアが日頃から愛用中！実力派な『換気口粘着抗菌フィルター』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）』です。お値段は110円（税込）。

コスパもクオリティも高い、とてもおすすめの換気口用のフィルターです。

実はこちら、普段から筆者が個人的にリピ買いしている商品！魅力をたっぷりとご紹介します。

トイレや洗面所などの角型換気扇に対応したフィルターです。

銀イオン配合で抗菌効果が期待できます。

サイズは約30cm×30cm。

大判サイズなので使いやすいです。

ポリエステル不織布が使用されています。

トイレやお風呂、洗面所等の換気扇だけでなく、部屋の通気口の汚れを防いでくれます。

前面にカバーがついた換気扇や通気口に使用できます。

ただし、こちらの写真に記載されているもの以外のタイプや、本品より大きいサイズのものには取り付けることができません。

換気口のサイズに合わせて、ハサミでカットします。

ちょっと手間に感じる…という方は、同じシリーズで15cm×15cmの商品も出ているので、サイズがあればそちらを選ぶのも◎

剥離フィルムを剥がし、換気扇や換気口に貼り付けます。

貼り付けるだけなので、楽に交換できる点も魅力です。

スッキリして見栄え良し！汚れもしっかり取り除ける◎

粘着力が高く、きれいにしわなく貼りやすいです。

のりが残ることもありますが、洗剤を使って拭き取るとすぐに取れます。

気温や湿度が原因と思われますが、長く放置してしまったときにはのりが多く残りました。そのため、大体1か月に1回の交換を心がけています。

マグネットや面ファスナータイプと異なり、すごくスッキリ見えるのが良い所。

隙間なく貼り付けられるので、換気口の場合は特に虫の侵入も防げて一石二鳥です。

汚れやホコリも良く取れて、交換するときにはいつも真っ黒になります…！

今回はダイソーの『換気口粘着抗菌フィルター（日本製、30cm×30cm、角型、1枚）』をご紹介しました。

お手頃なのに、しっかりと力を発揮してくれる優秀な商品です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。