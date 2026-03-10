【セブン】3月10日以降発売の注目商品5選。とみ田監修ラーメンに和風フライドチキンも！
セブン-イレブンで、2026年3月10日以降発売となる商品の中から、編集部の注目商品を厳選して紹介します。
今回紹介するのは、「中華蕎麦とみ田」監修の豚ラーメン、定番商品「ブリトー」の新味などの5商品です。
「安定の美味さ」のラーメンが再登場
中華蕎麦とみ田監修ウマ辛豚ラーメン
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、辛味を効かせた食べ応えのある豚ラーメンです。3月11日以降、順次発売されます。
昨年の発売時には、「安定の美味さ」「めちゃ美味しいよ」「辛さが本当ベスト」「結構見た目スパイシーですが、食べやすかったです」といった声がSNSで上がっていました。
熱量は851kcal。がっつり食べたい日やチートデーにおすすめのメニューです。
価格は734円。
だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）
天ぷらの製法に着想を得た軽やかなサク衣と、鰹など和風だしの旨味が広がる仕上がりが特徴の"和風フライドチキン"です。3月10日から、数量限定で販売しています。
和食の代名詞である天ぷらの衣から着想を得た独自開発の「サク衣」で、ひと口目に響く心地よいサクッという食感と、ふんわりとほどける軽やかさを両立。これまでのスパイスを前面に出したフライドチキンとは一線を画すサクサク食感を実現したそうです。
価格は180円。
ブリトーMATCHAあずきもち
セブンの定番商品「ブリトー」は、レンチン＆ワンハンドで気軽に食べられるのがうれしいですよね。
新しく登場するのは、宇治抹茶にあずきとおもちを合わせた"和スイーツ系ブリトー"です。
価格は311円。3月15日以降、順次下記のエリアにて販売されます。
＜販売地域＞
北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄
また、ブリトーはほかに以下の3商品も登場します。軽食やおやつに重宝できそうです。
●ブリトーとろけるチーズのチキンサルサ（388円）
3月11日以降、全国の店舗で順次発売
●ブリトーチーズ倍盛りハム＆チーズ（421円）
3月15日以降、全国の店舗で順次発売
●ブリトーなると金時使用おさつチーズ（345円）
3月15日以降、全国の店舗で順次発売
200万個販売のヒットスイーツが春仕立てに
とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て
定番商品「とろ生食感チーズケーキ」を春仕立てにリニューアルしたスイーツが、3月10日から順次販売中です。
「とろ生食感チーズケーキ」は発売から1か月で200万個以上の販売を達成しました。大ヒットスイーツのリニューアルは見逃せませんよね。
北海道産クリームチーズとレモン果汁を使用した、春らしいさわやかな味わいが特徴です。既存商品と同様の高温短時間で焼き上げる製法により、濃厚なのにまるでレアのような"とろける食感"がさらに進化しています。
価格は291円です。
7プレミアム ワッフルコーン リッチミルク
セブンプレミアムアイスクリームの看板商品「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」もリニューアルとなり、3月10日から順次販売中です。
今回のリニューアルでは、ミルク本来の豊かな甘みとコクが、より素直に感じられる絶妙なバランスにこだわったといいます。
糖類や乳製品の配合を徹底的に見直し、生乳量36％はそのままに、ミルクの甘さ・風味が引き立つリニューアルを実施。濃厚でありながら、後味は驚くほどスッキリとなったそうです。
価格は246円。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）