停電になってしまうと、現代の都市生活はほとんど成り立たなくなってしまいます。

特に、夜間に発生した災害で停電に陥った場合、照明を確保できないと避難の遅れにもつながってしまいますよね。

そんな時にあると安心なのがコールマンの「クアッド マルチパネルランタン」。スマホ充電もでき、防災アイテムとして相当に有効な多機能ライトです。イザというときに備え、ぜひチェックしておいてください。

「コールマン マルチパネルランタン USBポート付」おすすめポイント ・ライトが4つに分離する ・スマホが充電できる ・スポットライトになるので、懐中電灯の代わりになる

分離できる4枚のパネルがポイント

「クアッド マルチパネルランタン」の明るさは、最大で約800ルーメン。非常灯として十分な能力を持っています。

しかも、単に明るいランタンというだけではなく、4方向にセットされているパネルは、取り外しが可能。このユニークな別体式パネルの存在が、「クアッド マルチパネルランタン」のイチ推しポイントとなっています。

取り外したパネルを使って多方向から1箇所を照らせば、実用的な明るさをさらにアップすることができます。

また、このパネルはマグネットを内蔵しており、ランタンの本体以外にも、鉄など磁性がある物になら何にでも貼り付けることが可能。

さらにパネルには、スタンドの足にもなる取っ手が付けられているので、スポットライト（懐中電灯）としても使用することができます。

4人家族まで、全員がそれぞれ安全を確保することができるので、罹災時の不安感の中、かなり心強いことでしょう。

手軽な乾電池式で、スマホの充電もできる

「クアッド マルチパネルランタン」は、電源にアルカリ単一形乾電池を使用し、最長約20時間の点灯が可能です。

乾電池は大量保管でも負担になりにくく、長期保存に向いており、災害用の備蓄品として優れているもの。定期的な充電管理が不要という点も、助かるところでしょう。

その上、スマホを充電することも可能になっています。スマホを満タンにするには、相応の数の乾電池が必要になるはずですが、イザというときの安心感は大きいものです。

レジャー用途にも大活躍

もちろん、本来の用途であるアウトドアレジャーでも利便性が高いアイテムなので、キャンプのお供としてもしっかり活躍してくれます。

レジャー用途の枠を超えた実用的なLEDランタン「クアッド マルチパネルランタン」は、アウトドアには特に興味がないという人も、入手しておく価値があるアイテムです。

Coleman(コールマン) クアッドマルチパネルランタン LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 8,811円 Amazonで見る PR PR 8,998円 楽天で見る PR PR 10,251円 Yahoo!ショッピングで見る

