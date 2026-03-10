◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国ーメキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

米国代表で２年連続サイ・ヤング賞の左腕、タイガースのタリク・スクバル投手が９日（日本時間１０日）、代表を離れてタイガースの春季キャンプに戻ることを米国代表のデローサ監督が明らかにした。この日のメキシコ戦後に代表チームを離れるという。

スクバルは代表に選出された当初から、ＷＢＣでの登板は第１ラウンドのみで「米国代表で投げると同時に、シーズンに向けて準備ををする必要がある」として１度の先発登板後は、タイガースのキャンプに戻ることにしていた。そして７日（同８日）、英国戦に先発。初回先頭打者に初球先制弾を許したが、その後は１安打しか許さず３回を投げて１失点５三振の好投を披露し、報道陣に対応。「こんな感情が頭の中を巡ったり、考えが変わったりするとは思わなかった」と、計画を変更して代表に残り、準々決勝以降の戦いで再登板する可能性を示唆していた。

日米がともに準々決勝を勝ち抜けば、スクバルが侍ジャパンと対戦する可能性もゼロではなかったが、そのチャンスも消滅した。

デローサ監督

「１試合でも我々のために投げてくれただけでも、ありがたかった。それは、チーム内のみんなにとっても大きな意味があった。状況が違えば、チームを去ることはなかった。でも、皆が次（今オフ）のＦＡでは、世代的な富が机上に置かれる彼の状況があり、３年連続のサイ・ヤング賞を狙うシーズンを迎えることを理解している。参加してくれたことだけで彼を誇りに思う。彼の苦悩が伝わってきたが、最終的には彼が家族と決断しなければならない。どっちにしろ、我々はその決断を支援するだけ。９８マイル（１５７．７キロ）の剛速球とえげつない変化球を投げる投手をチームに望まない監督などいないだろう。だが、我々は彼が向き合っているものを理解しているし、離脱するケースに準備するだけだった」