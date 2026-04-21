総合マーケティングビジネスの富士経済は、近年、スーパーマーケットなどの量販店が他店との差別化を図りやすい商材として注力度を高めており、市場が拡大している量販店インストアベーカリーをエリア別に調査した。その結果を「エリア別量販店インストアベーカリーの動向とトレンド調査」にまとめた。トピックスとして、各エリアで直営店を中心に市場が拡大。セントラルキッチンやサテライト店、冷凍生地など、均質化、人手不足解