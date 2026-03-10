フジテレビは９日、都内で「ＦＵＪＩ ＦＵＴＵＲＥ ＵＰＤＡＴＥ〜コンテンツラインナップ発表会 ２０２６ 春〜」を開催し、コンテンツ投資戦略局投資戦略センターの赤池洋文編成管理部長は４月の改編率が過去１０年で最大規模、歴代でもトップクラスになることを明らかにした。２０２４年末から激震が続いた同局が「ヒートＭＡＸ」を掲げて、魅力ある新たなコンテンツ作りを起点にした反転攻勢に出る。

４月の改編率はゴールデン帯（午後７〜１０時）が３７・１％、プライム帯（午後７〜１１時）が４０・６％と２０２０年代の同局では最大、全日帯（午前６時〜深夜０時）も２４・２％で２０年１０月、２３年４月に次ぐ３番目という「大改編」（赤池氏）となった。

赤池氏は「過去１０年間で最大規模であって歴代でもトップクラスの大刷新」「かつてないほど大きな変革の時を迎えており、フジテレビがコンテンツ制作において大きな挑戦に踏み切った証拠」と説明。「重視していくのはズバリ熱」と明言し、「ヒートＭＡＸ」をコンテンツ戦略の合言葉として掲げた。

この日発表された２本の新番組、カズレーザーとニューヨークがゴールデン帯ＭＣ初タッグを組む「超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します」と、特番のレギュラー化「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」には、その姿勢が如実に表れた。

「超調査−」はゴールデンでは異例の２時間生放送バラエティーで、カズレーザーはコメントで「清水社長が『これからはＩＰとリセールできるコンテンツに全振りで進む』と言っていたのに、一見すると真逆なことを始めている」とツッコミつつ「だからこそ面白そう」と腕まくり。

「瞬間回答！」の木月洋介チーフプロデューサーは「これまでのテレビにありがちだった“引っ張り”や“もったいぶり”は一切なく」と大胆な制作方針を明示した。

元タレント・中居正広氏の騒動に端を発する経営陣の全面的な交代や、旧村上ファンドとの攻防など２４年末から激震が続いたフジテレビが「コンテンツ起点の会社になるという大きな挑戦と覚悟」（赤池氏）で、変化と進化を見せていく。