

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した博多彩葉





昨年11月に"誰も知らない原石"として『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューした"いろは"こと博多彩葉（はかた・いろは）が、3月9日（月）発売『週刊プレイボーイ12号』の袋とじグラビアに登場。さまざまなオファーが舞い込むなかで、人生をかけて彼女が選んだ舞台は？ 衝撃のヌードをここに解禁!!

【インプレッションがまさかの980万超え！】

――前回（2025年 週刊プレイボーイ50号）の初グラビアの反響は？

博多 すごかったです。初グラビアを紹介したXのポストがバズって、インプレッションが980万を超えました（2月27日現在）。こんなに多くの方が注目してくださって、うれしかったですね。

――ピュア系のかわいい女のコの初グラビアだから、そりゃあ、注目されるよねー。

博多 ありがとうございます。でも、かわいいと言っていただけることが多くて戸惑ってます（笑）。あまり自分に自信がないので。

――そういう謙虚なところも◎。で、今回の撮影はどうだった？

博多 風情がある旅館で、いろんな衣装を着ていろんなメイクをしてもらって楽しかったです♡ ただ、真冬のロケだったので、すごく寒かったんですよ。もう鳥肌が立ちまくりで......。なので、少し走って体を温めました（笑）。

――今回はお尻を出したり、乳首を透けさせたり、かなり大胆に攻めてるね。

博多 そうですね。2回目のグラビアだったので、大人っぽい私を表現したかったんです。

――お気に入りの一枚は？

博多 水に濡れて、乳首が透けて見える写真です。全部脱いじゃうより、こっちのほうがセクシーだなって。

――確かに。抵抗はなかった？

博多 最初は恥ずかしかったんですけど、頑張りました。でも、カメラマンさんをはじめ、メイクさんとか、スタイリストさんとか、みんなが一体となってひとつの作品を作り上げていくのは、グラビアの醍醐味だなって思いました♡

――体で一番褒められるのは？

博多 一番はクビレですね。私、骨格ウエーブ（上半身がきゃしゃで、下半身がボリューミーな体形）なんですよ。だからクビレができやすい分、下半身がムチムチしやすいのが悩みで......。

――いやいや、細いウエストと肉感的な下半身って、グラビア映えするスタイルだよ。

博多 ありがとうございます。

――今回の撮影で一番思い出深かったことは？

博多 お昼ごはんの牛タン弁当がとてもおいしかったことです♡

――食べ物かい！（笑）

博多 うふふふっ。私は食べてるときが一番幸せなので。

――いい笑顔するなあ。SNSには、毎日のように水着や下着のセクシーな画像を載せていて、めっちゃ頑張ってるね。

博多 せっかくフォローしてくださった方に、少しでも楽しんでいただけたらなって。それで、一枚でも多く画像をアップするようにしてるんです。

――偉いっ！

博多 実は、この場をお借りして、読者の皆さまに報告したいことがあります。

――はいはい、なんでしょう。

博多 4月10日にエスワンさんからAVデビューします。

――えええっ！ マジですか!?

博多 はい（ニッコリ）。AVは昔から見ていて、ずっと興味があったんです。あと、三上悠亜ちゃんに憧れていたのもあって、挑戦してみようって思いました。

――しかも、トップ女優がひしめくエスワンからデビューっていうのがスゴいね。

博多 プレッシャーはありますけど、頑張ります！

――実際にAV女優になることについてはどう？

博多 お弁当はおいしいし、すごく楽しいです♡

――やっぱり食べ物の話（笑）。デビュー作の思い出は？

博多 撮影が終わった後に、スタッフさん全員が拍手してくれたんです。ひとつの作品をみんなで作ったんだなっていう気持ちで胸がいっぱいになりました。そういうところはグラビアと似てますね。

――最後に、今後の抱負を！

博多 グラビアもAVも、やるからには一番を目指したいです。全力で頑張りますので、どうか温かい目で見守ってくださいね。

スタイリング／木村美希子 ヘア＆メイク／田森春菜（JULLY）

●博多彩葉（はかた・いろは）

2006年1月8日生まれ 福岡県出身

身長158cm B95 W56 H88

趣味＝読書、アニメ鑑賞

特技＝人見知りせず話せる

好きな食べ物＝うどん

○『新人 NO.1 STYLE ビジュ爆発新時代 グラビアアイドル 博多彩葉AVデビュー』（エスワン）が4月10日（金）にリリース決定。詳しくは本人SNSをチェック！

公式X【@iroha_0108_】

公式Instagram【@iroha0108_】

取材・文／浜野きよぞう 撮影／小塚毅之