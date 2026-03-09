旅上手が実践する、荷物を軽量化するアイデアを紹介します。忙しい毎日でも推し活の地方遠征を楽しむ、ミニマリストのイラストレーター・おふみさんのケースです。ここでは、ひとり旅を快適にするバッグ選びや持ち物、ミニマムでも満足度を下げない旅支度のコツについて語ります。

ただ減らすのではなく、必要なものを見きわめて

ミニマリストとしてSNSで情報発信するイラストレーターのおふみさんは、じつは家事や仕事で忙しい日々の合間を縫って、推し活で地方遠征していた「旅上手」。

【実際の写真】ミニマリスト推し活旅行の荷物

「地方公演や聖地巡礼で、東京から北海道、富山、大阪などさまざまな場所に出かけています。推し活仲間とは現地集合・現地解散、ほとんどが1泊の遠征です。身軽な旅のコツは、荷物を極限まで減らすことが第一。衣類や生活必需品はコンパクトなもの、多機能のものを探し回って厳選しています。バッグ自体が軽いことも大切！」（おふみさん、以下同）

ただし、大切な「旅の目的」までミニマム化しないように心がけているそう。

「たとえば、推しの視界に入る日の身だしなみにヘアアイロンは欠かせません。舞台を見る日はコンタクトや目薬も必須。ただ減らすのではなく、自分に必要なものを見きわめて絞ることで快適な旅になりますよ」

推し活旅の持ち物をチェック！

A：推しグッズ

アクスタやライト、予備電池も忘れずに。

B：アクセサリー＆スカーフ

おしゃれかつ防寒にもなるスカーフ。

G、I：ダウンジャケット、服

衣服は最小限。重ね着で体温調節します。

H：化粧ポーチ

立てて収納できるポーチは楽天で購入。

身軽にしようとリュックを使用していたものの、ずっと背負うのがつらく今はキャリーケース一択。ブレーキつきの無印良品。

●1泊なら服は替えずにアクセで変化を

「基本はインナーだけ持参して洗濯。体も服も洗えるマジックソープを小分けボトルで持参します。印象を変えたいときはかさばらないアクセサリーやスカーフを活用！」

●コスメは愛用品をミニ容器につめ替え

「肌荒れしやすいので、愛用のケア用品を無印良品や100円ショップのミニボトルにつめ

替えて持参、負担を軽くします。トリートメントを持参すればシャンプーは備品でもOK」

持ち歩きバッグにはすぐに取り出したいものを

1：バッグ

軽量な『MM6』が重宝。

3：おやつ

間食用にようかんなど腹もちのいいお菓子を。

5：イヤフォン

充電不要の有線のものなら旅先でも安心。

8：エコバッグ

ナノサイズのエコバッグ。

9：折りたたみ傘＆防水カバー

Wpc.の超軽量傘と東急ハンズで買った吸水傘入れ。

11：モバイルバッテリー

モバイルバッテリーもミニサイズ。

●コスメも目薬もミニサイズを探す

「目薬、ハンドクリーム、ミラーなども極力コンパクトに。『KATE』のリップモンスター3g、ハンドクリーム8g、目薬も8mL。手荷物が圧倒的に軽量化できておすすめです」

●心に残したい風景は軽いフィルムカメラで

「フィルムで撮った写真には味わいがあるもの。一眼レフだと重いですが、旅先で風景を撮るのも楽しみのひとつなので、心が豊かになるものは減らさず軽いもので代用します」