アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃など世界情勢は混迷を極めています。

人類滅亡までの残り時間を象徴的に示す「終末時計」の時刻を決定する委員会のトップが、長崎市長を表敬訪問し、「平和のためにできることは無数にある」と話しました。

鈴木長崎市長を表敬訪問したのは、「原子力科学者会報」の科学・安全保障委員会のダニエル・ホルツ委員長です。

科学・安全保障委員会は、核戦争などでの人類滅亡までの残り時間を象徴的に示し警告を発する『終末時計』の時刻を決めていて、

今年1月には、これまでで最も短い『85秒』を刻んでいます。

（「原子力科学者会報」科学・安全保障委員会 ダニエル・ホルツ 委員長）

「私たちが伝えるべき真のメッセージは、時計の針を戻すために行動しなければならないということ。もっとも重要なメッセージは、危険な状況にあるができることは無数にあるということ」

「終末時計」が示すように、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃、そしてフランスが保有核弾頭数を増やすと発表するなど、世界情勢は混迷を極めています。

長崎の被爆者からは落胆の声が聞かれました。

（被爆者 三田村 静子さん）

「私の活動は何だったんだろうと思う。核兵器は絶対にゼロにしようと活動しているが、私の活動がマイナスになったような感じ」

外国人観光客も参加し、9日も長崎の鐘が鳴らされました。

（被爆者 本村 チヨ子さん）被爆体験談

「おばあちゃんが私をかばったために、背中にガラスを浴びた」

「(外国人観光客に)通じたんですね。通じるものがあるってうれしい。よかった」

午後には、平和祈念像前で「反核9の日」の座り込みが行われ、核の脅威が高まる中、「武力や核では平和は絶対に作れない」と訴えました。