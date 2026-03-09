2026年3月8日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）に訪れる様子を公開した。

（関連：【画像あり】「クレイジー！」「すげー！」Zedd監修のアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』）

今回はゲストを呼んでおり、ヒカキンは「ハリウッドクラスの人なんで」と、かなり緊張している様子だ。そのゲストというのは、ロシア生まれ・ドイツ育ちの音楽プロデューサー／トラックメイカー／DJのZeddだ。今回USJにZeddが監修しているアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』があるとのことで、今回のコラボが実現したようだ。

Zeddは自宅も日本の建築からインスピレーションを受けたと明かし、「日本のやり方がすべて好き」「とても刺激を受けました」「日本文化と深くつながっている」と日本への愛をヒカキンに語り、ヒカキンも「嬉しいですね」とコメントした。そしてヒカキンはZeddと一緒に『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』を体験。アトラクション内ではアリアナ・グランデとコラボし2014年にヒットした「Break Free （feat. Zedd）」が流れ、ヒカキンは激しい乗り物に乗りながら「クレイジー！」「すげー！」と終始興奮した様子を見せた。

その後はZeddと別れ、ほかのエリアも満喫したヒカキン。Zeddには「まさか会えると思っていなかった」と振り返った。

今回の動画に視聴者からは「最高です」「胸熱すぎました」「やべぇだろ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）