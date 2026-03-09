Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、冷蔵庫にも使用される真空断熱パネルを5面すべてに採用、高密度発泡ウレタンと組み合わせることで高い断熱性を実現した、アイリスオーヤマのアウトドア向けクーラーボックス「HUGEL 真空断熱クーラーボックス 20L」がお得に登場しています。

冷蔵庫技術を応用した真空断熱構造を採用！ 約6日間、高い保冷力を持続するアイリスオーヤマのアウトドア向けクーラーボックスが22％オフに！

約6日間の保冷力を実現する真空断熱構造を採用したアイリスオーヤマのアウトドア向けクーラーボックス「HUGEL 真空断熱クーラーボックス 20L」が、現在、Amazonの新生活SALEで22％オフの大特価に！ 冷蔵庫にも使われている真空断熱パネルを搭載しながら、耐荷重約100kgの頑丈ボディでチェアやサイドテーブルとしても活躍する万能クーラーボックスですよ。

冷蔵庫にも使用される真空断熱パネルを5面すべてに採用、高密度発泡ウレタンと組み合わせることで高い断熱性を実現し、外気の影響を受けにくい構造になっています。 実験でも、30℃〜20℃環境で氷を40％入れた条件での試験において、約6日保冷（20Lモデル試験）という高い性能を確認。一般的な発泡スチロール系クーラーと比較して保冷力は約2.5倍という結果も示されています。真夏のキャンプやスポーツ観戦、長時間のアウトドアでも安心して使えるスペックです。

コンパクトなのに20Lの大容量で扱いやすい！ 耐荷重100kgなので、サイドテーブルや簡易チェアとしても使えます

収納力も優秀で、容量20Lながら2Lペットボトルを立てて4本、500mlペットボトルなら20本収納可能。コンパクトサイズながら家族キャンプや部活動など幅広いシーンに対応します。

天板は耐荷重約100kgの頑丈設計。表面は傷がつきにくいシボ加工が施されており、フラット構造なのでサイドテーブルや簡易チェアとしても使用可能です。 底部4コーナーには滑りにくいゴム製脚を採用し、車載時や積み重ねた際も安定。持ち運びしやすいように手がかり付きです。

キャンプや釣り、スポーツ観戦など「保冷＋座れる＋収納できる」を1台でこなす多機能クーラーボックス。保冷力を重視したい人には特におすすめのモデルです！

なお、上記の表示価格は令和8年3月9日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

