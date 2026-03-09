[3.8 ベルギー・リーグ第28節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※27:15開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 3 畑大雅

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 5 谷口彰悟

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 13 伊藤涼太郎

FW 7 アルブノール・ムヤ

FW 10 イリアス・セバウィ

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

[セルクル・ブルージュ]

先発

GK 1 ワレルソン

DF 5 E. Kakou

DF 12 V. Konaté

DF 15 ギャリー マニェー

DF 24 G. Kondo

MF 6 L. Agyekum

MF 18 ピーター ゲルケンス

MF 28 ハンネス ファン デル ブリュッヘン

MF 37 E. Diop

FW 13 ダンテ ヴァンゼイル

FW 17 O. Adewumi

控え

GK 21 M. Delanghe

DF 2 マクシム ビュシ

DF 27 ニルス デ ヴィルデ

DF 33 R. Caicedo

MF 19 I. Diaby

MF 23 H. Jurado

FW 9 スティーブ・エングラ

FW 10 ウマル・ディアキテ

FW 41 K. Kouassi

監督

Onur Cinel

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります