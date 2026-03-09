シントトロイデンvsセルクル・ブルージュ スタメン発表
[3.8 ベルギー・リーグ第28節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※27:15開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 7 アルブノール・ムヤ
FW 10 イリアス・セバウィ
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
[セルクル・ブルージュ]
先発
GK 1 ワレルソン
DF 5 E. Kakou
DF 12 V. Konaté
DF 15 ギャリー マニェー
DF 24 G. Kondo
MF 6 L. Agyekum
MF 18 ピーター ゲルケンス
MF 28 ハンネス ファン デル ブリュッヘン
MF 37 E. Diop
FW 13 ダンテ ヴァンゼイル
FW 17 O. Adewumi
控え
GK 21 M. Delanghe
DF 2 マクシム ビュシ
DF 27 ニルス デ ヴィルデ
DF 33 R. Caicedo
MF 19 I. Diaby
MF 23 H. Jurado
FW 9 スティーブ・エングラ
FW 10 ウマル・ディアキテ
FW 41 K. Kouassi
監督
Onur Cinel
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります