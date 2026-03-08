タレントのギャル曽根が８日放送の読売テレビ「もんくもん」に出演。出産後に太ってしまう主婦を代弁した。

番組では太った母に痩せてほしいと願う、１１歳の娘のＶＴＲを紹介。それを見たギャル曽根は「子供産んだら、痩せない！」ときっぱり言い切った。

これにＭＣのメッセンジャー・黒田有が「ちょっと待てよ。子供産んだ人全員が太るわけじゃないやろ」と返すと、女性陣が猛反発。ギャル曽根は隣の席のなるみと目を合わせ「ほら、ダンナとかそういうこと言うのよ！」と口をとがらせた。

黒田が「でも俺、知ってる女優さんとかは、別に…」と続けると、ギャル曽根は「出ました！ 女優、モデル！」とあきれ顔。

ここで黒田が「この前、井川遥さんと会うたけど…」と発言すると、さらに女性陣は着火。なるみは「井川遥さんと？ ねえ〜？」と失笑すると、ギャル曽根は「そこと比べるの！？」と声を荒らげた。

さらになるみは「原因があんのね。井川遥さんと比べられたらあれやけど、ご飯とか作って余ったら食べなあかんし、ご飯を若い時やったらさ、自分の好きなもんだけちょこっとでできるけど、今もうバーッってやらなあかんから」とどうしても太ってしまう理由があると説明。

ギャル曽根も「寝るタイミングも自分の寝るタイミングじゃないんですよ。ご飯食べた後に、寝ないで起きようと思ってるけど、もう子供寝かせないといけない。で、横で寝かせてポンポンしてる間に、自分もね、眠たくないのに寝ちゃうんですよ」と訴えた。

しかし、これでも黒田は「でも、井川遥さんは痩せてたけどね」と無理解を継続。すると、ギャル曽根は「井川遥さんは、ちゃんと子育てしてんの？」と声を大にした。

これには黒田も「そんなん俺見たことないけど、してるやろ！」と大笑い。なるみはギャル曽根に向かって両手で「×」と作りながら、「ちょっと楽しすぎてテレビ忘れてる！」とたしなめていた。