数万件のレビューが証明！「Amazon 新生活セール」で爆売れした神アイテム集
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回は新生活セールで爆売れしている大ヒット商品の中から、レビューが★4以上の名品をご紹介。日々の生活の満足度が変わりますよ。

→ 「Amazon 新生活セール」はこちら

泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン


by Amazon

by Amazon 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 バナジウム含有 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)

1,666円 → 1,416円（15%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ


マ・マー

早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 6分 スパゲティ 2.0mm 500g×1袋( 約5人前 )太麺 アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 )FineFast

534円 → 294円（45%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



お弁当のお供や夜食に。「赤いまめきつねうどん」


マルちゃん

マルちゃん 赤いきつねうどん マルちゃん 赤いまめきつねうどん ( 41g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 うどん ( あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん まめサイズ 箱買い 東洋水産

1,840円 → 1,098円（40%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯


by Amazon

[Amazonブランド] Happy Belly パックご飯 あきたこまち ゆめぴりか 180g ×24個 by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

4,254円 → 3,366円（21%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」


ミヤリサン

強ミヤリサン 錠 強ミヤリサン 錠 330錠 [指定医薬部外品]

2,640円 → 1,298円（51%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



鉄不足が気になる方に。「DHC ヘム鉄」サプリ


DHC

DHC ヘム鉄 徳用90日分 DHC ヘム鉄 90日分 (180粒)

2,000円 → 1,149円（43%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

26,840円 → 24,156円（10%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L

4,620円 → 2,767円（40%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



心地よいフィット感。「Hanes ボクサーパンツ」5枚組


Hanes

Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーブリーフHM6ES703Jメンズ ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-090-M

2,530円 → 1,516円（40%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー MR530KA D 245

12,980円 → 10,176円（22%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm

7,150円 → 3,999円（44%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



PC/タブレット専用スペース付き。グレゴリーのビジネスリュック


GREGORY(グレゴリー)

[グレゴリー] ビジネスバック ビジネスリュック 公式 カバートソリッドデイ 現行モデル ブラック

27,500円 → 19,250円（30%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」


ハミング

ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

1,646円 → 980円（40%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

13,200円 → 9,900円（25%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



両面マグネット構造で簡単装着。Apple Watch用バンド


MOFT

MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル Ultra/Ultra 2/Ultra 3/S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm MOFT【公式直営店】アップルウォッチ用バンド マグネット シリコン Apple Watch対応バンド スポーツ 交換ベルト 軽量 通気性 防汗 マグネット留め具付き コンパチブル S11/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/S3/S2/S1/SE/SE2/SE3 に適用 38mm 40mm 41mm 42mm（ジェットブラックxサンドベージュ）

5,880円 → 4,998円（15%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619

12,100円 → 9,867円（18%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 ホテル仕様 ふかふか 高速吸水 タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

1,890円 → 1,692円（10%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



その他のおすすめ商品


AGF(エージーエフ)

ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド【 コーヒー 粉 】 1000グラム (x 1)

4,839円 → 2,764円（43%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】 Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 IP54防水 専用アプリ マイク付き 急速充電対応 ワイヤレス充電 耳を塞がない 耳挟み式 ブラック

27,880円 → 22,345円（20%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


完全メシ

【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,933円 → 1,932円（34%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


サッポロ一番

サッポロ一番 NOODLE サッポロ一番 塩らーめん 100g×10食

1,469円 → 1,053円（28%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


Razer(レイザー)

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン 【8000Hzドングル同梱・超軽量54g】Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン

26,480円 → 22,880円（14%オフ）

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


