数万件のレビューが証明！「Amazon 新生活セール」で爆売れした神アイテム集

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月9日（月）まで開催中です。今回は新生活セールで爆売れしている大ヒット商品の中から、レビューが★4以上の名品をご紹介。日々の生活の満足度が変わりますよ。

泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン

太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ

お弁当のお供や夜食に。「赤いまめきつねうどん」

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯

お腹の調子が悪い人や、軟便、便秘に。「強ミヤリサン」

鉄不足が気になる方に。「DHC ヘム鉄」サプリ

睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル

着るだけで疲労回復。「BAKUNE」リカバリーウェア

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

心地よいフィット感。「Hanes ボクサーパンツ」5枚組

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

PC/タブレット専用スペース付き。グレゴリーのビジネスリュック

つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」

VIOにも対応。パナソニックのメンズ用ボディトリマー

両面マグネット構造で簡単装着。Apple Watch用バンド

折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し

ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。