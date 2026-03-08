この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【6分間】これだけやれば首・肩・背中の不調がとれる5つの背骨ほぐしルーティン」と題した動画を公開しました。この動画では、背骨を重点的に動かすことで、首、肩、背中周りのコリや痛みを解消する約6分間のストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、うつ伏せの状態から始める「コブラストレッチ」からスタート。腕の力に頼らず、背中の力で胸を持ち上げることで、背骨を一つずつ丁寧に動かす意識を高めます。続いて、仰向けで両膝を抱えて体を丸める動きで、腰周りの緊張を緩和。のが氏は、反動を使わずに腹筋を意識することがポイントだと解説しています。



次に、肩こりや肩甲骨周りに効果的だという「上位胸椎」のストレッチを行います。横向きの姿勢から腕を大きく開閉し、胸周りの背骨の動きを整えます。さらに、仰向けで膝を左右に倒すストレッチでは、腰に近い「下位胸椎」にアプローチ。のが氏は、肩が床から浮かないように意識することで、より効果的に伸ばせると説明しています。



最後は、四つん這いの姿勢で行う「キャットアンドカウ」です。呼吸に合わせて背骨を丸めたり反らせたりする動きを繰り返し、背骨全体の柔軟性を引き出します。



動画全体を通して、のが氏は自分のペースで気持ちよく体を伸ばすことの重要性を伝えています。短時間でできる簡単な動きで構成されているため、日々の生活に取り入れやすいでしょう。デスクワークなどで凝り固まった体をリフレッシュするために、この背骨ほぐしを試してみてはいかがでしょうか。