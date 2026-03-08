本塁打を放ったキム・ヘソンに拍手をした大谷

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で見せた振る舞いが国内外で大きな反響を呼んでいる。自身と同じドジャースに所属するキム・ヘソン内野手に同点本塁打を浴びた際、ベンチで小さく拍手を送った“紳士的行動”に日韓のファンから称賛の声が相次いでいる。

侍ジャパンがリードして迎えた4回1死一塁の場面で、マウンドの伊藤投手が投じたボールをキム・ヘソンが捉え、見事な同点本塁打を放った。日本にとっては痛い被弾となり、球場全体がどよめきに包まれたが、この瞬間にベンチで見せた大谷の様子がSNS上で瞬く間に拡散された。

ベンチの選手たちが静まり返る中、大谷はチームメートの素晴らしい一発に対して満面の笑みを浮かべ、小さく拍手を送っていた。国を背負った真剣勝負の大舞台でありながら、敵味方関係なく相手をリスペクトする超一流の振る舞いだった。

このスポーツマンシップ溢れる行動に、SNS上の野球ファンも大いに反応した。日本のファンからは「余裕ありすぎる大谷様」「選手へのリスペクトも半端ない」「超一流選手の振る舞い」といった称賛のコメントが殺到した。

さらに「大谷さんは小さく拍手。小さくがまたいい！」「ベンチもファンもシュン……としてたのに大谷さんだけ満面の笑みだったよね」「余裕が凄いなぁ本当に野球大好きなのが伝わりますね」と感嘆する声や、「野球選手って試合以外では仲いいんだ」「アメリカ帰ればチームメートだもんな」とメジャーリーガー同士の絆に納得する声も上がった。

海外のファンからも「リスペクトする姿は素晴らしいね」「ついついやってしまった」「またショータイム!!!」「素晴らしい」と反応が寄せられた。さらに、対戦相手である韓国のファンからも「大谷は人間性さえもワールドクラスだ」と賛辞が送られるなど、大谷の人間的魅力が改めて世界中を魅了している。（Full-Count編集部）