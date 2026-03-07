フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成する快挙に、海外ファンも沸いている。

ノーミスの演技で快挙を成し遂げた。冒頭、大技4回転サルコーを華麗に決めると、4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー―3回転サルコーと次々に着氷した。最後の3回転ループを決めると両手で握りこぶしも。雄大な曲目に乗り、最後まで滑り切った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。観客席からは大きな拍手喝采が送られた。

SPでは89.51点をマーク。“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点をマークしていた中田。国際スケート連盟（ISU）公式Xは「ジュニア世界選手権で再びタイトルを獲得し、新たな記録も樹立」と記して称賛した。海外ファンからも絶賛のコメントが相次いでいた。

「シニアの選手たちは、今ごろ悪夢にうなされているだろう」

「すごい！ 美しい」

「リオ・ナカタ、あんたはスーパースター」

「これは芸術だ」

「ジャンプの着氷が非の打ち所がない。あまりの素晴らしさに、ただただ圧倒されているわ」

「だから彼は史上最高なんだ」

「冗談だろ、すごすぎる」

「間違いない、まさに今、彼の時代が来ている」

「このプログラム、マジで良い」

米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏もXに「2度のジュニア世界チャンピオン、リオ・ナカタには鳥肌が立った。特に音に合わせて2回目の3Aジャンプを着氷した時にはね」と、驚きを記していた。



（THE ANSWER編集部）