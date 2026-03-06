WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。この試合、ユニホームをベンチに掲げられたダルビッシュ有投手（パドレス）が祝福した。

ベンチの「11」の前で大谷が躍動した。初回先頭、プレーボール初球を時速188キロ超速二塁打で東京ドームを沸かせたのが、劇場開演の合図となった。2回1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾に。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

4回の第4打席はファーストライナー。7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となったが、侍ジャパンの大勝を牽引したのは背番号16だった。試合後、ダルビッシュはインスタグラムのストーリー機能を更新。大谷が本塁打を打って喜ぶ写真などをアップし、クラッカーがはじける絵文字1つで侍ジャパンの勝利を祝福した。

前回大会の優勝に貢献するなど長年侍ジャパンに貢献したダルビッシュは今大会手術明けの影響もあり、選手としては出場せず。しかし、2月の宮崎合宿にアドバイザーとして参加。井端監督の要請によるもので、若い選手たちに経験や技術を惜しみなく伝えた。そして、この日の試合前、一塁ベンチ内で高橋と北山の投手陣2人が背番号11のユニホームを掲げた。近くを通った大谷もその様子を見つめて笑顔だった。



（THE ANSWER編集部）