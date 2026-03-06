この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【3/24から】VポイントとPayPayポイントが相互交換開始！ポイ活系VTuberが解説する「最強の連携」とは

ポイ活と投資をテーマに発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【衝撃】VポイントとPayPayが相互交換開始！ ついに『最強の連携』がやってくる」と題した動画を公開。VポイントとPayPayポイントの相互交換開始を軸に、春に向けたポイント関連の最新情報をまとめて解説した。



動画の冒頭で最も注目すべき情報として、VポイントとPayPayポイントの相互連携が3月24日から開始されることが発表された。これまでPayPayポイントは使い道が限られていたが、Vポイントに交換可能となることで、その利便性は飛躍的に向上する。ネコ山氏はこれを「最強」の連携だと高く評価した。



続いて、最近話題となったVポイントPayの残高没収問題について、視聴者から寄せられた救済措置に関する情報を共有。1年以上利用がなかったために残高を没収されたユーザーが、サポートデスクに連絡したところ、アプリの再インストールと新規登録を条件にポイントが返還される見込みだという。また、その後の公式発表では、手続きをしなくても有効期限が5年間延長され、残高が加算される予定であることにも触れた。



さらに、お得なキャンペーン情報も複数紹介。三菱UFJデビットをApple Payに設定し、PASMOに合計5,000円以上チャージするだけでAmazonギフトカード1,000円分がもらえる20%還元キャンペーン（4月30日まで）や、三井住友OliveのアップデートでSBI証券のクレカ積立ポイント付与率が最大1%に向上する（条件あり）ことなどを解説した。



最後に自身のポイ活投資の状況を報告。最近の株価下落に触れ、「握力が弱い人はポイ活投資からやってください」とアドバイス。ポイントを元手にした投資であれば、下落局面でも精神的な負担が少なく、長期的な視点で資産形成に取り組めるとその利点を語った。



VポイントとPayPayポイントの相互交換は3月24日から開始される。各種キャンペーンには期間が定められているものも多いため、興味がある方は公式サイトで詳細を確認することをおすすめする。