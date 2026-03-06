フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日）に行われ、女子ショートプログラム（SP）で初出場の16歳・岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進となった。

クジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、岡が舞った。ルッツ-トーループの連続3回転、ダブルアクセル、3回転ループとジャンプをミスなくまとめ、スピンとステップも最高のレベル4で揃えた。

技術面だけでなく、独創的な振り付けもファンの目を奪った。SP曲を担当したのは、高橋大輔さんらとのカップルでアイスダンスで活躍した村元哉中さん。X上のファンから賛辞が相次いだ。

「村元哉中さん振り付けの岡万佑子選手のSPがとても印象的で」

「この振付、村元哉中ちゃんなの…天才だ……」

「岡万佑子ちゃんの孔雀プロほんっとに大好き！超個性的な曲に村元哉中振り付けが最高にクール！！！」

「この独特な世界を生み出してくれた村元哉中ちゃんの振付のセンスにもいつも脱帽」

首位の島田麻央とは2.13点差。現地7日のフリーで逆転世界一を狙う。



（THE ANSWER編集部）