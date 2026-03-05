新田真剣佑、“1周5分”巨大セットでの撮影回顧「入ってみてもかなりの迫力」パワーアップした“ド派手アクション”にも自信【ONE PIECE】
【モデルプレス＝2026/03/05】俳優の新田真剣佑が3月5日、都内で行われた「『ONE PIECE』シーズン2」（Netflixにて3月10日より世界独占配信）来日記者会見に、イニャキ・ゴドイ、エミリー・ラッド、ジェイコブ・ロメロ、タズ・スカイラーとともに出席。撮影の裏話を明かした。
【写真】新田真剣佑「ONE PIECE」ゾロ役、忠実再現
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
自身のキャラクターがシーズン1からパワーアップしたところを聞かれると、ゾロ役を務める新田は「シーズン1で（ジュラキュール・）ミホークに敗れ、自分のパワー、技術、すべてが及ばなかったところから始まり、シーズン2は大剣豪になるために何が必要なのかっていうことを彼なりに、私なりに考えながら、成長していく姿がよく見えるストーリーです」と説明。「シーズン2はかなりド派手にアクションもやっていますし、見応えのあることをたくさんやっていますので、楽しみにしていてください」とアピールした。
シーズン2の見どころについては「選べないですけど…ラブーンで言うと、本当に巨大なラブーンのサイズの空間に船が飲み込まれるわけですけど、船を置き、本当にラブーンの中身を再現しているので、そういった細かいディテールとかも本当に一流で、胃酸とか、ラブーンの中の海じゃない液体とか、中身で何が起こってるのかとか、細かいところも僕たちが想像しなくていいように、実際にすべて目に見える環境を作ってもらいました。なので、ぜひ実写のラブーンの中身を見てみてください」と熱弁。すごく巨大なセットだったそうで「1周回るのにたぶん歩きで5分以上はかかるんじゃないですかね。本当に巨大なセットで、撮影所に行く途中に高速（道路）みたいなのがあるんですけど、高速からラブーンが見えるんですよ（笑）。『あれ絶対ラブーンだ！』ってわかるぐらいの大きさで、入ってみてもかなりの迫力で、幸せな経験をしました」と目を輝かせた。
最後に、PRコメントを求められた新田は「何でもそうですけど、シーズン1を超えるっていうことは本当に難しいことで、その分、期待も寄せられるし、楽しみにもしていてもらえるので、その期待に応えられるくらいのクオリティに、よりパワーアップしたシーズン2を皆さんにお届けできると思います」と意気込み。「きっと満足していただけるんじゃないかなと思っています。そして、新たに加わるチョッパーのかわいさも堪能してください」とアピールした。（modelpress編集部）
◆新田真剣佑「ONE PIECE」シーズン2は“ド派手アクション”挑戦
◆新田真剣佑、“1周5分”巨大セットでの撮影回顧
