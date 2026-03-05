外務省の公式Xが公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が意外な場所に登場。2人は息の合った掛け合いも見せた。

大会閉幕から10日を迎えた5日、りくりゅうの姿は外務省の公式X上に現れた。カーニー・カナダ首相及び同令夫人訪日に際し、同国を練習拠点に長年、生活してきた2人がメッセージを寄せた。

投稿には「#ミラノ・コルティナ2026 冬季オリンピック フィギュアスケートペア金メダリストの三浦璃来・木原龍一ペア（#りくりゅう ペア）がカナダでの生活や思いについてコメントを寄せてくださいました。氷上の絆は国境を越え、日本と #カナダ を繋ぐ架け橋に！」と綴られ、1分超のメッセージ動画が添えられている。

動画の冒頭、三浦は「オリンピックではたくさんの熱い応援をいただきましてありがとうございました」と感謝。7年前からカナダ・オークビルを練習拠点にしていることなどを語った。

木原も「街並みもきれいで大好きですが、何よりもオークビルに暮らす皆様がとてもあたたかく接してくださるので、今では自分たちの第2のホームのように感じながら毎日を過ごしています」と、同地の魅力をアピールしている。

動画の終盤、三浦は「これからもフィギュアスケート・ペア競技の普及のために貢献していきたいと思っておりますので」と発し、その直後から木原が「引き続き、応援をよろしくお願いいたします」とセリフを繋ぐ場面も。長年のペアらしい一面も覗かせていた。



（THE ANSWER編集部）