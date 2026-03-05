「これは宗教じゃない」新大久保で韓国人3人組に囲まれた…被害女性が語った巧妙な勧誘の恐怖、これが現実か
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【緊急】 新大久保に行く日本の皆さん、『韓国人3人組』から逃げてください。」と題した動画を公開。新大久保で韓国人を名乗るグループによる宗教勧誘に遭遇した自身の彼女の体験談を基に、その巧妙な手口と対処法について警鐘を鳴らした。
動画でパクくん氏は、まず自身の日本人彼女が新大久保で体験したという恐怖の出来事について語り始めた。彼女が一人で歩いていると、韓国人風の50代女性から「日本語学校の宿題で発表を聞いてくれませんか」と声をかけられたという。親切心で立ち止まった瞬間、別の女性2人が現れ、3人に囲まれる形になったそうだ。
話は当初の目的とは異なり、聖書に登場する「ノアの箱舟」といった宗教的な内容に。彼女が戸惑っていると、今度は「教会で韓国の文化を紹介するイベントをやっている」と、伝統衣装の写真を見せながら勧誘が始まった。彼女が勇気を振り絞り「別の宗教を信じているので」と断ると、相手は笑顔で「大丈夫ですよ、これは宗教じゃありませんから」と、まるで用意された台本のように返してきたという。この一連の出来事に彼女は囲い込まれた感じがして、精神的に大きな疲労を感じたとパクくん氏は明かした。
さらにパクくん氏は、この体験が特殊なケースなのか調査したところ、ネット上にも同様の被害報告が複数見つかったと指摘する。中には、話を聞いているうちに洗礼のような儀式まで体験させられたという事例もあった。これらの手口から、パクくん氏は「組織的に新大久保で活動している宗教団体がいるのではないか」と推測する。
最後に、このような状況に遭遇した場合の対処法として「まず足を止めない」「曖昧にせず、はっきりと断る」「店や人の多い場所に移動する」という3点を挙げた。パクくん氏は宗教そのものを否定するつもりはないと前置きしつつも、恐怖心を与える勧誘方法には問題があると述べ、新大久保を訪れる人々に注意を呼びかけた。
YouTubeの動画内容
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。