ダイソーさん頭いいな〜！「出しっぱなしでも気にならない！」「ぱっと見はフォトフレーム」

ダイソーをパトロールしていると、美容グッズ売り場にひときわ目立つアイテムが。ぱっと見はフォトフレームなので、どうしてインテリアコーナーに置いていないんだろう…？と不思議に思った筆者。しかし、その正体はなんとスタンドミラー！まるで写真立てのようなおしゃれな鏡が、￥220（税込）で販売されていたんです！

商品情報

商品名：フレームミラー（ダブル枠）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：17cm×22cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480747071

これフォトフレームじゃないの！？ダイソーのアイデアグッズをチェック

材質はフレームがMDF（木質ボード）と紙、表面はガラス、背面もMDFで、留め具がスチールです。

本物のフォトフレームのように立てかけられるのが魅力。壁掛けにはできないので注意してくださいね。

出しっぱなしでも様になる♡ダイソーの『フレームミラー（ダブル枠）』

ガラス製なので、鏡の映りは良好。毎日のメイクやスキンケアなどでも使いやすい代物です。

インテリアのワンポイントとして飾ってもおしゃれです。優しい色合いの木目調のフレームがお部屋によく馴染みます。家具にはもちろん、他のインテリア小物や観葉植物との相性も抜群。筆者もどんな風に飾ろうかウキウキしながらレイアウトを考えたので、いい買い物でした♡

今回はダイソーの『フレームミラー（ダブル枠）』をご紹介しました。

ぱっと見はフォトフレームのようなデザインの額入りミラー。出しっぱなしにしても様になる見た目がGOODです。メイクやスキンケアの度に鏡を出してはいちいちしまっていた筆者ですが、これを購入してからはそんな煩わしさからも解放されました。

￥220（税込）でこんなおしゃれなスタンドミラーが手に入るなんて、ダイソーの進化は侮れません！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。