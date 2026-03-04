この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一生続くマラソン」韓国の“無限競争社会”とは？ 学歴、就職、そしてその先も…東大博士課程の留学生が解説

東大博士課程のパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】韓国は今、崩壊寸前？GDP成長の裏に潜む5つの危険」と題した動画を公開。この70年間でGDPが5万倍も成長した韓国社会の裏側で、「崩壊寸前と言われるほどの危機に直面している」と5つの問題点を挙げて警鐘を鳴らした。



パク氏はまず、韓国社会の根底にある問題として「無限競争社会」を挙げる。韓国で生きることは、一生続くマラソンのようだと述べ、熾烈な学歴競争から就職競争、さらには企業内での競争まで、終わりのない競争が続くと指摘した。特に教育熱は凄まじく、週60時間以上勉強する高校生が全体の23%にのぼり、家庭の教育支出はGDP比で世界最高レベルであることから「まさに家族全員の戦争と言えます」と現状を語った。



次に、こうした過酷な競争がもたらす「憂鬱の人々」の問題に言及。若者の自由な時間は競争のために消費され、休むことが贅沢とされる社会になっていると説明。結果としてうつ病などの精神科治療を受ける患者が急増しており、特に20代、30代で深刻化している実態をデータと共に示した。



さらに、「住宅価格の高騰」「出生率の低下」「分断と対立」という3つの危機的状況を解説。競争で得た金が不動産市場に流れ込み、住宅価格は常識を超えるレベルまで高騰。若者にとって住宅購入は「夢ではなく幻になってくる」と断じる。こうした経済的負担や長時間労働が、世界最低レベルの出生率につながっており、国家の存続そのものに関わる課題だと強調した。



最後にパク氏は、経済、政治、地域、世代、男女といったあらゆる場面で社会の分断が深まっていると指摘。これらの問題は複雑に絡み合い、人々の心に不信と怒りを植え付けていると分析する。経済成長だけでは測れない人々の生活や幸せをどう守るかという課題を提示し、動画を締めくくった。