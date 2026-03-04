三浦の出身地で大反響

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の国民的フィーバーは、大会閉幕後も冷めやらない。三浦の出身地、兵庫県宝塚市は広報誌の表紙にりくりゅうを起用。異例の対応から問い合わせが殺到する事態にまで発展している。

ミラノ五輪でペアでの日本史上初のメダルをもたらした、りくりゅう。三浦は2日、宝塚市役所を表敬訪問。その様子をサンテレビニュース公式YouTubeチャンネルが公開した中で、番組内では市が配布する月間広報誌・3月号の表紙を急遽、金メダルを手にしたりくりゅうペアへ差し替えられたことが紹介された。

広報誌は市内約11万世帯に届けられたといい、番組に登場した広報課のスタッフは「これだけはずっときれいに残しておきたい、であったり、もう1部何とかもらえませんか、という風にたくさんの方に褒めていただきましたし、大切にしたいと言っていただきました」と明かした。

2月26日に公式Xでも、表紙にりくりゅうを起用することを発表していた同市。「市外にお住まいの皆さまへ 広報誌の郵送・販売は行っておりません」とし、電子書籍で来年度末まで公開すると説明していた。

りくりゅうの歴史的快挙に沸いたミラノ五輪。その反響は広がり続けている。



（THE ANSWER編集部）