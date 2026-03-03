3月2日、TBSの安住紳一郎アナウンサーが、総合司会を務める朝の情報番組『THE TIME,』を欠席した。生放送の欠席が続き、心配が寄せられている。

「安住アナは2月28日の『情報7days ニュースキャスター』（以下、『Nキャス』）を、体調不良のため欠席しました。翌日のラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』も休み、2日の『THE TIME,』も欠席と、合わせて3日連続で休むことになったのです。『THE TIME,』では、体調不良ではなく、もともと予定していた冬休みだと説明されましたが、せっかくの長期休暇を体調不良で迎えた安住アナに心配が集まっています」（スポーツ紙記者）

安住アナの体調が気遣われているが、Xでは

《新潟で雪降ろししてましたよね?風邪ひいちゃったのかな?》

《どこか雪深い所にロケに行ってなかったか?冷えて体調崩したのかしら》

など、“雪のロケ”の影響を懸念する声が聞かれていた。

「2月26日の『THE TIME,』内のコーナー『出張! 安住がいく』で、安住アナは新潟県長岡市の山古志地域を訪れ、生中継していました。安住アナが屋根に上って雪下ろしを体験する場面もあるなど、身体を張ったリポートをみせていましたが、その2日後に番組を欠席したため、寒さで体調を崩したのではないか、という声があがったのです」（芸能担当記者）

1997年に入社して以降、TBSの“看板アナ”として活躍してきた安住アナ。現在は役員待遇エキスパート職の肩書だが、その多忙ぶりは以前から話題にあがっていた。

「月曜から木曜日は『THE TIME,』、土曜日は『Nキャス』、日曜日はラジオと“週6生放送”という異例のスケジュールになっています。さらに、2月はミラノ・コルティナ冬季五輪中継で、早朝や深夜の特番にも登場したうえ、出張で新潟にも足を運んでいたのですから、視聴者が心配になるのも当然です」（同前）

私生活では、2024年に元フリーアナウンサーの西島まどかと結婚したが、家庭内で大きな変化もあったという。

「2026年1月1日の『THE TIME,』で、安住アナは初日の出を眺めるロケのため、ヘリコプターで生中継していた際、『じつはですね、私、昨年末に娘が生まれまして。家族がひとり、増えました』と、娘が誕生していたことを明かしたのです。初めて子育てでたいへんな部分もあったと思われますが、新年早々、仕事に追われていることが際立ってしまいました。子どもが生まれた後も、ハードスケジュールが続いているようです」（同前）

遅めの冬休みでゆっくり身体を休め、元気な姿を見せてくれることを期待したい。